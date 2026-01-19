На какие лекарства и медизделия будет действовать ставка НДС 5%
Правительство постановлением от 31 декабря 2025 года утвердило Перечень лекарственных средств, медицинских изделий, их комплектующих, а также технических вспомогательных средств, ставка НДС которых применяется к размеру облагаемого оборота по реализации и импорту, сообщает Zakon.kz.
Утвержден Перечень лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств, ставка НДС которых применяется к размеру облагаемого оборота по реализации и импорту в размере 5% – с 1 января 2026 года и 10% – с 1 января 2027 года.
В Перечень включены 242 товарные позиции с указанием кода ТН ВЭД ЕАЭС..
Перечень включает в себя, в частности, следующие группы:
- мясо и пищевые мясные субпродукты;
- продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные;
- продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина;
- масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж;
- шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты;
- жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения;
- сахар и кондитерские изделия из сахара;
- какао и продукт из него%
- разные пищевые продукты;
- алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;
- соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент;
- продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов;
- органические химические соединения;
- фармацевтическая продукция;
- удобрения;
- экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь
- эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства;
- мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса.
- белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
- фото- и кинотовары;
- прочие химические продукты;
- пластмассы и изделия из них;
- каучук, резина и изделия из них;
- нобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа;
- бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона;
- хлопок;
- вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них;
- предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания;
- предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных, машинного или ручного вязания;
- прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье;
- изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов и др.
В примечании к Перечню отмечено, что указанные ставки применяются при наличии:
- лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность или талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, выданного на оптовую реализацию медицинских изделий;
- регистрации лекарственных средств на территории Республики Казахстан;
- разрешительного документа в случаях импорта незарегистрированных лекарственных средств;
- подтверждения целевого назначения товаров.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили перечни медуслуг и лекарств, освобожденных от НДС.
