Право

На какие лекарства и медизделия будет действовать ставка НДС 5%

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 09:09 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 31 декабря 2025 года утвердило Перечень лекарственных средств, медицинских изделий, их комплектующих, а также технических вспомогательных средств, ставка НДС которых применяется к размеру облагаемого оборота по реализации и импорту, сообщает Zakon.kz.

Утвержден Перечень лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств, ставка НДС которых применяется к размеру облагаемого оборота по реализации и импорту в размере 5% – с 1 января 2026 года и 10% – с 1 января 2027 года.

В Перечень включены 242 товарные позиции с указанием кода ТН ВЭД ЕАЭС..

Перечень включает в себя, в частности, следующие группы:

  • мясо и пищевые мясные субпродукты;
  • продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные;
  • продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина;
  • масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж;
  • шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения;
  • сахар и кондитерские изделия из сахара;
  • какао и продукт из него%
  • разные пищевые продукты;
  • алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;
  • соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент;
  • продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов;
  • органические химические соединения;
  • фармацевтическая продукция;
  • удобрения;
  • экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь
  • эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства;
  • мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса.
  • белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
  • фото- и кинотовары;
  • прочие химические продукты;
  • пластмассы и изделия из них;
  • каучук, резина и изделия из них;
  • нобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа;
  • бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона;
  • хлопок;
  • вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них;
  • предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания;
  • предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных, машинного или ручного вязания;
  • прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье;
  • изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов и др.

В примечании к Перечню отмечено, что указанные ставки применяются при наличии:

  • лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность или талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, выданного на оптовую реализацию медицинских изделий;
  • регистрации лекарственных средств на территории Республики Казахстан;
  • разрешительного документа в случаях импорта незарегистрированных лекарственных средств;
  • подтверждения целевого назначения товаров.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили перечни медуслуг и лекарств, освобожденных от НДС.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
