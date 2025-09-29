Какие лекарства и медуслуги освободят в Казахстане от НДС: проект постановления

Подготовлено постановление правительства РК "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость на территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, проект постановления предусматривает освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость:

● это лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, станут доступнее по цене;

● медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний будут предоставляться без учета НДС.

В Минздраве отметили, что эта мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.

"Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций и расширить возможности для пациентов", – говорится в обосновании.

Указывается, что проект постановления реализуется в рамках мер по улучшению системы здравоохранения и будет способствовать укреплению социальной защиты населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.

