Право

Какие лекарства и медуслуги освободят в Казахстане от НДС: проект постановления

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 12:22 Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление правительства РК "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость на территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, проект постановления предусматривает освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость:

● это лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, станут доступнее по цене;

● медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний будут предоставляться без учета НДС.

В Минздраве отметили, что эта мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.

"Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций и расширить возможности для пациентов", – говорится в обосновании.

Указывается, что проект постановления реализуется в рамках мер по улучшению системы здравоохранения и будет способствовать укреплению социальной защиты населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.

Ранее мы рассказали, что Министерство национальной экономики опубликовало проект перечня сфер, для которых может быть ограничено применение специального налогового режима (СНР) в новом Налоговом кодексе.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
