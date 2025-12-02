Избрание академиков НАН: внесены изменения в правила

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 26 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила и критерии избрания академиков Национальной академии наук, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для участия в конкурсе организация направляет следующие документы:

копии документов установленного образца, подтверждающих наличие у претендента:

звания лауреата международных или государственных премий в области науки и техники, за исключением претендентов, выдвинутых организациями по научному направлению "Военные науки и национальная безопасность" в соответствии с Классификатором;

стипендии (стипендий) в области науки и техники, присужденных международными научными организациями или отраслевыми уполномоченными органами РК, за исключением претендентов, выдвинутых организациями по научному направлению "Военные науки и национальная безопасность" в соответствии с Классификатором.

статуса руководителя трех докторов философии (PhD) или кандидатов наук или докторов наук (копии дипломов, приказов о назначении и/или письмо от организаций, где претендент осуществлял научное руководство) (при наличии);

членства в национальных (государственных) академиях наук зарубежных стран (при наличии);

охранного документа РК на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение или топологию интегральных микросхем, в актуальном рейтинге глобального индекса инноваций, (для гуманитарных наук – наличие документа установленного образца на объект интеллектуальной собственности) и копии лицензионных договоров к охранным документам (при наличии);

охранного документа зарубежной страны на изобретение, полезную модель, селекционное достижение или топологию интегральных микросхем одной из 30 стран, занимающих лидирующие места в актуальном рейтинге глобального индекса инноваций, (для гуманитарных наук – наличие документа установленного образца на объект интеллектуальной собственности) и копии лицензионных договоров к охранным документам (при наличии);

конструкторской или технологической документации (при наличии);

проекта полного научного цикла в соответствии с Законом (при наличии).

По решению президиума Академии действительные члены – академики Академии, достигшие пенсионного возраста и соответствующие одному из следующих требований:

имеющие научные достижения национального или международного уровня в соответствующей области науки, признанные научным сообществом;

внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки и обогатившее ее на уровне мировых аналогов;

имеющие школу подготовки высококвалифицированных научных кадров, известную в научном сообществе, в том числе за рубежом;

внесшие вклад в развитие научно-исследовательской деятельности в научных организациях, организациях высшего или послевузовского образования, приобретают звание почетного академика Академии.

По представлению президиума Академии действительные члены (академики) республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан", решением общего собрания Академии избираются почетными академиками Академии и им присваивается звание почетного академика.

Присвоение звания почетного академика Академии является выражением признания заслуг в области научной и научно-технической деятельности лица, способностей, инициативы и ответственности.

Также правила дополнены пунктом следующего содержания:

Лица, которым присвоено звание почетного академика, участвуют в заседаниях Общего собрания академиков по приглашению президиума Академии.

Приказ вводится в действие с 12 декабря 2025 года.