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Право

Независимых директоров АО и ТОО с госучастием будут отбирать по особым правилам

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 10:48 Фото: senate.parlam.kz
Министерство национальной экономики подготовило приказ "О некоторых вопросах юридических лиц со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния", сообщает Zakon.kz.

В частности, разработаны новые правила и критерии отбора независимых директоров (независимых членов) для советов директоров и наблюдательных советов акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью со 100%-ным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния.

Отбор независимых директоров (независимых членов) для назначения в члены совета директоров (наблюдательного совета) состоит из следующих этапов:

  • определение потребности и направление компанией информации в уполномоченный орган соответствующей отрасли;
  • сбор, анализ, консолидация информации о потребностях в подборе независимых директоров (членов) в совет директоров (наблюдательные советы) уполномоченным органом соответствующей отрасли и передача информации в уполномоченный орган по государственному имуществу для организации планового конкурса;
  • проведение планового конкурса по подбору и отбору кандидатов уполномоченным органом по государственному имуществу, актуализация Реестра по итогам планового конкурса уполномоченным органом по государственному имуществу;
  • выбор уполномоченным органом соответствующей отрасли кандидата из Реестра по итогам планового конкурса при участии председателя совета директоров (наблюдательного совета) для назначения в члены совета директоров (наблюдательного совета) в установленном порядке;
  • организация компанией внепланового конкурса по поиску и отбору кандидатов в случае отсутствия кандидатов по итогам проведения планового конкурса, избрание кандидата, соответствующего квалификационным требованиям в установленном порядке, актуализация Реестра уполномоченным органом по государственному имуществу по итогам внепланового конкурса.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют на бумажном носителе или в электронно-цифровой форме в компанию следующие документы:

  • заявление по форме;
  • заполненную анкету с фото;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • нотариально заверенные копии документов об образовании.

Уполномоченный орган по государственному имуществу проводит предварительную квалификационную оценку документов кандидатов на соответствие утвержденным квалификационным требованиям и в течение 15 календарных дней со дня завершения приема документов по конкурсу рассматривает на соответствие кандидатов квалификационным требованиям.

По итогам отчетного периода председатель совета директоров (наблюдательного совета) совместно с председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров с учетом задач, стоящих перед компанией, осуществляют анализ состава необходимых навыков и компетенций в совет директоров, формирует план преемственности с учетом сроков полномочий членов совета директоров.

Рекомендуемая доля женщин в составах совета директоров (наблюдательных советах) составляет не менее 30%.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) компании предоставляет в уполномоченный орган соответствующей отрасли план преемственности.

В Министерстве нацэкономики отметили, что изменения направлены на повышение качества корпоративного управления и обеспечение независимости в принятии решений на уровне государственных компаний. Особое внимание будет уделено обеспечению гендерного баланса в составах советов, что будет способствовать более разнообразному и качественному процессу принятия решений.

Согласно новым правилам, кандидаты на должность независимого директора должны соответствовать четким квалификационным требованиям, включающим, как профессиональные навыки и опыт, так и личные качества.

"Система отбора будет прозрачной и направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов. Кроме того, внедрение обязательного планирования преемственности в советах директоров и наблюдательных советах будет способствовать долгосрочному укреплению лидерства и эффективному принятию решений", - пояснили в МНЭ

Для упрощения процесса подбора кандидатов будет создан Реестр независимых директоров, который позволит уполномоченным органам иметь доступ к квалифицированным кандидатам. Отбор кандидатов, включенных в реестр, будет осуществляться через конкурсы, организуемые уполномоченным органом. Все кандидаты должны пройти строгую квалификационную оценку и собеседование с комиссией.

Для обеспечения беспристрастности и профессионализма в процессе отбора кандидатов состав комиссии будет включать представителей государственных органов, а также экспертов и представителей общественных организаций, занимающихся вопросами корпоративного управления.

"Важной рекомендацией в рамках новых правил является обеспечение доли женщин не менее 30% в составах советов директоров и наблюдательных советов. Это способствует улучшению гендерного баланса и созданию более разнообразных мнений при принятии ключевых решений", – сказали в министерстве.

В целом нововведения направлены на достижение ряда целей, таких как повышение прозрачности и объективности процесса отбора, а также усиление независимости и эффективности работы органов управления.

Они также будут способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов с опытом и экспертными знаниями, усилению корпоративного управления и улучшению репутации компаний с государственным участием.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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