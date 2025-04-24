Министерству энергетики добавили новые функции
Фото: egov.kz
Правительство постановлением от 21 апреля 2025 года внесло дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
К функциям ведомства добавились:
- согласование перечня социально значимых биржевых товаров, утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений и (или) дополнений;
- представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах.
А с 1 июля 2025 года Минэнерго также будет:
- проводить мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, в регулируемых отраслях государственного управления;
- согласовывать перечень биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений и (или) дополнений.
Постановление введено в действие с 21 апреля 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2025 года.
Мы сообщали, что у Министерства культуры и информации появились новые функции.
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