Министерству энергетики добавили новые функции

Правительство постановлением от 21 апреля 2025 года внесло дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавились:

согласование перечня социально значимых биржевых товаров, утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений и (или) дополнений;

представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах.

А с 1 июля 2025 года Минэнерго также будет:

проводить мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, в регулируемых отраслях государственного управления;

согласовывать перечень биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений и (или) дополнений.

Постановление введено в действие с 21 апреля 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2025 года.

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