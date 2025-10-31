#Народный юрист
Министерству просвещения добавили новые функции

Постановлением правительства от 29 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение пополнили следующие функции министерства:

  • разработка и утверждение правил присвоения статуса международных школ;
  • присвоение статуса международной школы;
  • согласование квалификационных требований к административным государственным должностям первых руководителей органов управления образованием областей, городов республиканского значения, столицы;
  • разработка и утверждение правил определения стоимости исследований, консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в области образования, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями в области образования товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
  • разработка и утверждение правил составления отчетности об использовании целевого вклада, форм и сроков ее представления, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования целевого вклада по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • разработка и утверждение натуральных норм по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение процедур исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования;
  • обеспечение публикации результатов мониторинга, осуществляемого центральными государственными и местными исполнительными органами, администраторами бюджетных программ, субъектами квазигосударственного сектора, уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и иными юридическими лицами;
  • установление норматива отчисления части чистого дохода государственных предприятий, осуществляющих деятельность в социальной сфере;
  • осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;

Несколько функций изложены в новой редакции:

  • формирование и утверждение перечня международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, и критериев их отбора;
  • разработка и внедрение в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования, а также осуществление мониторинга их реализации и мониторинга проведения исследований уровня правовой грамотности и защищенности обучающихся и воспитанников организаций образования.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
