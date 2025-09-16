#АЭС в Казахстане
Право

Новые функции добавили Министерству просвещения

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 11:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 11 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена функция министерства:

  • разработка и утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов - колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей;

При этом правила дополнены подпунктами следующего содержания:

  • разработка и утверждение правил отбора и подготовки лидеров изменений в образовании;
  • участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
