Новые функции добавили Министерству просвещения

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 11 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена функция министерства: разработка и утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов - колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей; При этом правила дополнены подпунктами следующего содержания: разработка и утверждение правил отбора и подготовки лидеров изменений в образовании;

участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: