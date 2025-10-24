#АЭС в Казахстане
Право

Новые функции появились у Министерства национальной экономики

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:47 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 21 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми фукнциями министерства:

  • согласование правил действий должностных лиц таможенных органов при остановке автомобильных транспортных средств;
  • разработка и утверждение методики определения лимитов государственных обязательств правительства РК и местных исполнительных органов по проектам строительства "под ключ";
  • разработка и утверждение правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства "под ключ" по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разработка и утверждение правил рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования или субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры;
  • разработка и утверждение правил субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами, по проектам, реализуемым в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики, и государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в сферах естественных монополий в соответствии с целями Предпринимательского кодекса РК и законодательством РК;
  • осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в сфере разрешений и уведомлений;
  • на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, формирование государственной политики о разрешениях и уведомлениях в соответствии с законодательством республики;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере разрешений и уведомлений в соответствии с законодательством РК;
  • на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК, формирование государственной политики в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с законодательством республики;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с целями Предпринимательского кодекса РК и законодательством республики;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в области государственного регулирования предпринимательства;
  • разработка и утверждение нормативных правовых актов в области рекламы. 

С 1 июля 2026 года вводится в действие новая функция:

  • разработка и утверждение правил приема на работу и расторжения трудового договора с работниками государственного предприятия, применения мер поощрения и наложения взыскания на них.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

