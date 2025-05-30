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Право

Министерству национальной экономики расширили функции

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 16:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 29 апреля 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что Министерство национальной экономики является центральным исполнительным органом республики, осуществляющим руководство, а также межотраслевую координацию в сферах:

  • государственного планирования, налоговой, бюджетной политики, в том числе в области развития бюджетной системы, таможенной политики, управления государственными финансами и прогнозирования доходов, экономической политики, политики по привлечению инвестиций, государственного и гарантированного государством заимствования и долга, государственно-частного партнерства, государственных инвестиционных проектов, межбюджетных отношений, рекламы, естественных монополий, за исключением сфер аэронавигации, аэропортов и по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации, общественно значимых рынков, управления государственными активами, в том числе повышения качества корпоративного управления, развития системы государственного управления.

Вместе с тем в положение добавлены новые функции министерства:

  • определение порядка формирования агрегированной сводной информации об утвержденных планах развития государственных органов, содержащей сводные количественные сведения о целях и целевых индикаторах, их декомпозиции;
  • определение порядка формирования консолидированного отчета о реализации планов развития всех центральных государственных органов, содержащего сводные количественные сведения о достижении целей и целевых индикаторов, их декомпозиции;
  • разработка совместно с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и по исполнению бюджета долгосрочного прогноза развития РК;
  • определение порядка, сроков разработки, структуры и содержания долгосрочного прогноза развития РК, порядка взаимодействия государственных органов;
  • определение порядка, сроков разработки и структуры разделов прогноза социально-экономического развития, в том числе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;";
  • определение порядка цены отсечения по согласованию с Национальным банком РК;
  • разработка правил проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда РК путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов;
  • определение порядка планирования трансфертов общего характера, включающего порядок взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, других организаций, порядок представления и согласования центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) и местными исполнительными органами форм, перечней показателей, необходимых для расчета трансфертов общего характера, и порядок проведения мониторинга их использования;
  • разработка перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • определение и утверждение порядка и формы предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет;
  • определение порядка формирования отчета по выполнению планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, отчета о результатах мониторинга реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора и оценки реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочных стратегий развития автономных организаций образования;
  • определение порядка проведения обзора расходов, определения целей, тем, объектов, критериев, объема (охвата), уровня, временных рамок, периодичности;
  • согласование определения критериев по кредитоспособности заемщика;
  • согласование порядка включения финансовых агентств в перечень финансовых агентств, получающих бюджетные кредиты из республиканского бюджета без обеспечения;
  • согласование определения процедур по предоставлению бюджетных кредитов, в том числе перечня документов, необходимых при их предоставлении;
  • согласование порядка осуществления контроля за использованием бюджетного кредита по целевому назначению и наличием обеспечения исполнения обязательств по нему кредитором, администратором бюджетной программы или поверенным (агентом);
  • определение порядка формирования аналитического отчета о бюджетных рисках совместно с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и по исполнению бюджета, уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным банком РК;
  • определение порядка оценки состояния долговых обязательств государственного сектора совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • согласование порядка планирования и реализации институциональных проектов, реализуемых за счет привлечения государственных займов;
  • согласование порядка мониторинга финансового состояния заемщика, получившего гарантированный государством заем, контроль за использованием средств гарантированного государством займа;
  • осуществление прогноза состояния государственных финансов в рамках долгосрочного прогноза развития Казахстана и прогноза социально-экономического развития Казахстана;
  • согласование порядка мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов;
  • определение порядка отбора проектов государственно-частного партнерства для предоставления или увеличения объема поручительств государства по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • осуществление оценки реализации республиканских государственных инвестиционных проектов с привлечением юридического лица, определенного правительством РК;
  • определение порядка проведения оценки реализации государственных инвестиционных проектов, за исключением оценки реализации проектов государственно-частного партнерства, по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • установление требования к разработке или корректировке и экономической экспертизе технико-экономического обоснования по инвестиционным проектам для предоставления государственных гарантий;
  • определение порядка корректировки утвержденных (уточненных) параметров государственных инвестиционных проектов в связи с корректировкой инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования и финансово-экономического обоснования по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • согласование порядка корректировки утвержденных (уточненных) параметров государственных инвестиционных проектов в связи с корректировкой технического задания по проектам создания и развития объектов информатизации;
  • определение порядка осуществления мониторинга достижения конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ развития и документацией государственных инвестиционных проектов, совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • определение порядка и сроков представления отчетности и форм, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах реализации государственных инвестиционных проектов совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • согласование бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих планы развития государственных органов;
  • разработка и утверждение методик расчетов прогнозных сведений о состоянии государственных финансов, определения лимитов правительственного долга, долга местных исполнительных органов, предоставления государственных гарантий, предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта, государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства правительства РК, государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов, предоставления поручительств государства, внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора, определения критериев и формирования перечня субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов;
  • определение порядка привлечения, использования, мониторинга и оценки использования несвязанных грантов;
  • определение порядка осуществления оценки использования связанных грантов совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • определение порядка, сроков и форм представления отчетности, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования связанных грантов совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • формирование сводного отчета об использовании связанных грантов, основанного на результатах их оценки;
  • согласование порядка исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, компенсации операционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, вознаграждения за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности, софинансирования, гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, а также арендной платы за пользование объектом государственно-частного партнерства и платы за доступность;
  • определение порядка отнесения объектов к критически важным и проектам общестранового значения
  • определение порядка и форм по разработке инвестиционного плана государственного органа;
  • определение порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, за исключением государственных инвестиционных проектов специальных государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, а также направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • согласование порядка планирования и реализации бюджетных инвестиций специальных государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность;
  • согласование порядка планирования и реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования;
  • осуществление анализа возможного влияния отраслевых государственных инвестиционных проектов, включенных в портфель государственных инвестиционных проектов, на развитие экономики путем определения прогнозной доли вклада в объем внутреннего валового продукта, прогнозного прироста поступлений бюджета, прогнозного прироста инвестиций в отрасль и других параметров социально-экономического развития страны;
  • ведение реестра парафискальных платежей с указанием сумм поступлений и осуществление их анализа на предмет их сохранения, упразднения или передачи в бюджет;
  • формирование реестра функций центральных или местных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, влекущих парафискальные платежи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных процедурах;
  • установление порядка взаимодействия государственных органов и сроков предоставления реестра функций центральных или местных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, влекущих парафискальные платежи;
  • определение порядка ведения реестра функций государственных органов, а также его структуры;
  • согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, предусматривающих создание и развитие объектов информатизации;
  • определение порядка целесообразности бюджетного кредитования, за исключением бюджетных кредитов, направляемых на покрытие дефицита наличности нижестоящих бюджетов;
  • определение порядка взаимоотношения местных бюджетов одного уровня друг с другом по совместному решению вопросов местного значения на территории агломерации, порядка составления и представления отчетности о реализации соглашения о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации и требований к содержанию соглашения о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации;
  • разработка и утверждение правил формирования, ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства;
  • разработка и утверждение типовой формы стандарта мер государственной поддержки частного предпринимательства;
  • разработка и утверждение реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства;
  • проведение анализа эффективности мер государственной поддержки частного предпринимательства и разработка предложений по их совершенствованию;
  • разработка и утверждение методики по разработке Цифровой карты бизнеса;
  • согласование видов, порядка определения и установления ставок вознаграждения;
  • осуществление аккредитации и принятие решения о лишении свидетельства об аккредитации юридических лиц, осуществляющих консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства, а также экспертизу согласно подпункту 8 статьи 25 Закона "О государственно-частном партнерстве";
  • разработка и утверждение правил аккредитации лиц, осуществляющих консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства, а также экспертизу согласно подпункту 8 статьи 25 Закона  "О государственно-частном партнерстве";
  • согласование порядка предоставления поручительства государства, а также формы договора поручительства государства;
  • определение порядка конкурса (аукцион) по определению частного партнера, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 31 Закона "О государственно-частном партнерстве";
  • утверждение правил осуществления подготовки отраслевого заключения на конкурсную (аукционную) документацию республиканского проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера;
  • разработка и утверждение правил использования веб-портала государственно-частного партнерства;
  • определение порядка по установлению стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • образование ведомственной бюджетной комиссии, определение ее рабочего органа и утверждение положения о ней, компетенции и состава.

Кроме того, в новой редакции изложены следующие функции:

  • разработка и утверждение методики прогнозирования доходов бюджета;
  • разработка и утверждение типовой методики расчетов трансфертов общего характера;
  • согласование перечня финансовых инструментов для инвестирования активов фонда социального медицинского страхования;
  • составление проекта заключения по расчетам трансфертов общего характера и внесение его на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;
  • определение лимитов правительственного долга, долга местных исполнительных органов, предоставления государственных гарантий, предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта, государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства правительства РК, государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов, предоставления поручительств государства, внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора, утверждаемых законом о республиканском бюджете;";
  • методологическое обеспечение планирования бюджетных инвестиций, проектов государственно-частного партнерства;
  • разработка системы региональных стандартов для населенных пунктов;
  • разработка и утверждение порядка разработки системы региональных стандартов для населенных пунктов и порядка проведения ее мониторинга;
  • рассмотрение проектов государственно-частного партнерства на условии софинансирования;
  • оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, проектов государственно-частного партнерства;
  • осуществление межотраслевой координации и методологического руководства в области организации проектов государственно-частного партнерства;
  • осуществление отбора заявок на привлечение связанных грантов на основании соответствия заявки на привлечение связанного гранта документам Системы государственного планирования РК, политике предоставления связанных грантов донорами;
  • определение порядка разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования, финансово-экономического обоснования государственного инвестиционного проекта, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов и определения государственных инвестиционных проектов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • привлечение Центра развития государственно-частного партнерства для проведения оценки реализации проектов государственно-частного партнерства, экспертиз бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства, за исключением конкурсной документации, утверждаемой на основании типовой конкурсной документации в рамках программного государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений или дополнений;
  • согласование конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства по республиканским проектам государственно-частного партнерства, а также республиканским и местным проектам государственно-частного партнерства особой значимости, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и (или) дополнений;
  • согласование порядка определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в рамках концепций развития отраслей (сфер), национальных проектов, разработанного государственным органом соответствующей отрасли;
  • определение порядка по установлению стоимости исследований, консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее мы рассказали, что новые функции появились у Министерства науки и высшего образования.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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