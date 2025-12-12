#Казахстан в сравнении
Право

Министерству нацэкономики расширили функции

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 8 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение добавлены новые функции министерства:

  • установление предельных норм фактических произведенных расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу;
  • разработка и утверждение правил определения выравнивающего коэффициента, применяемого к установленным ставкам налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли РК по разделу продукции получателю от имени государства, или использования на собственные производственные нужды совместно с уполномоченным органом в области углеводородов;
  • разработка и утверждение перечня отдельных категорий физических лиц, имеющих право на социальную защиту в соответствии с законодательством РК, по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и центральным исполнительным органом в сфере социальной защиты населения;
  • разработка и утверждение правил оценки эффективности предоставляемых инвестиционных преференций;
  • разработка и утверждение предельного размера вычета расходов по временной балансирующей плате, уплаченной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о железнодорожном транспорте;
  • разработка и утверждение перечня импортируемых на территорию республики товаров, предназначенных для переработки, а также налогоплательщиков, импортирующих такие товары, по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • согласование перечня выполняемых работ и оказываемых услуг сельскохозяйственными кооперативами своим членам в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства, включая вспомогательные работы и услуги, а также товаров, реализуемых сельскохозяйственными кооперативами своим членам в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства;
  • согласование перечня товаров, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон;
  • согласование перечня налогоплательщиков, осуществляющих на территории республики деятельность по реализации товаров собственного производства в рамках контракта на недропользование, соглашения (контракта) о разделе продукции, в соответствии с условиями которых импортируемые товары освобождаются от налога на добавленную стоимость;
  • согласование перечня налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по реализации нестабильного конденсата, добытого и реализованного недропользователем в рамках контракта на недропользование, с территории РК на территорию других государств – членов Евразийского экономического союза, оборот по реализации добытого нестабильного конденсата которого облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке;
  • согласование перечня налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли, на территории другого государства – члена Евразийского экономического союза продуктов переработки из давальческого сырья, ранее вывезенного этими налогоплательщиками с территории РК и переработанного на территории такого другого государства – члена Евразийского экономического союза;
  • согласование перечня транспортных средств или сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость;
  • согласование перечня специализированной сельскохозяйственной техники, по которой юридические лица -производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), сельскохозяйственные кооперативы, а также глава или члены крестьянского или фермерского хозяйства по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции не являются плательщиками налога на транспортные средства;
  • согласование перечня запасных частей, используемых в производстве сельскохозяйственной техники;
  • согласование правил, сроков и формы представления обязательств о ввозе (вывозе) продуктов переработки, а также его исполнения в случае осуществления ввоза (вывоза) давальческого сырья на переработку налогоплательщиком;
  • согласование перечня юридических лиц, исчисляющих налоги по ставкам, по объектам налогообложения, предоставленным в рамках реализации государственных или правительственных программ жилищного строительства по договорам долгосрочной аренды жилища физическому лицу, являющемуся участником такой программы;
  • разработка и утверждение правил и сроков установления встречных обязательств по иным видам деятельности, не регулируемым Законом "О промышленной политике";
  • согласование правил применения срока инвестиционных преференций по налогам в рамках соглашений об инвестициях;
  • согласование правил, сроков и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта;
  • согласование перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства (действует до 1 января 2029 года);
  • согласование правил отнесения на вычет суммы отчислений в ликвидационный фонд полигонов захоронения отходов, перечисленных на специальный депозитный счет в банках второго уровня на территории РК, и их размеров. 

Постановление вводится в действие c 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
