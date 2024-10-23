Ряд новых функций появился у Министерства нацэкономики
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 18 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- утверждение совместно с уполномоченным органом по стратегическому планированию применяемых источников данных или методик соответствующих расчетов индикаторов карты ключевых национальных индикаторов;
- координация деятельности государственных органов при декомпозиции Национального плана развития РК;
- согласование методик расчетов целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, по которым не формируется официальная статистическая информация;
- определение критериев и требований к уполномоченным лицам (экспертам, экспертным организациям) для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;
- формирование и ведение реестра недобросовестных участников закупок на основании представленных данных субъектов естественных монополий.
Кроме того, в новой редакции изложены следующие подпункты:
- мониторинг реализации документов Системы государственного планирования;
- утверждение методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с уполномоченным органом по стратегическому планированию;
- утверждение методики разработки, реализации, мониторинга и корректировки Стратегии национальной безопасности РК;
- ведение реестра принятых концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов;
- утверждение правил разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов;
- утверждение правил разработки, утверждения планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что обновили функции Министерству юстиции.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript