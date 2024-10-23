Ряд новых функций появился у Министерства нацэкономики

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства РК от 18 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

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