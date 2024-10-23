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Законодательство РК

Ряд новых функций появился у Министерства нацэкономики

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, МНЭ РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 09:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 18 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве национальной экономики РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • утверждение совместно с уполномоченным органом по стратегическому планированию применяемых источников данных или методик соответствующих расчетов индикаторов карты ключевых национальных индикаторов;
  • координация деятельности государственных органов при декомпозиции Национального плана развития РК;
  • согласование методик расчетов целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, по которым не формируется официальная статистическая информация;
  • определение критериев и требований к уполномоченным лицам (экспертам, экспертным организациям) для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;
  • формирование и ведение реестра недобросовестных участников закупок на основании представленных данных субъектов естественных монополий. 

Кроме того, в новой редакции изложены следующие подпункты:

  • мониторинг реализации документов Системы государственного планирования;
  • утверждение методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с уполномоченным органом по стратегическому планированию;
  • утверждение методики разработки, реализации, мониторинга и корректировки Стратегии национальной безопасности РК;
  • ведение реестра принятых концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов;
  • утверждение правил разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов;
  • утверждение правил разработки, утверждения планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что обновили функции Министерству юстиции.

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