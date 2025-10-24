#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила разработки региональных схем газификации

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 12:03 Фото: pxhere
Приказом министра энергетики от 20 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила подготовки генеральной схемы газификации РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила подготовки генеральной и региональных схем газификации РК.

В правилах уточняется, что региональная схема разрабатывается в два этапа:

  • формирование региональной схемы газификации местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;
  • формирование и утверждение схемы уполномоченным органом.

Указывается, что региональные схемы газификации разрабатываются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы в течение четырех месяцев.

После разработки региональные схемы газификации утверждаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с уполномоченным органом в течение двух месяцев.

Местные исполнительные органы после утверждения региональных схем газификации обеспечивают представление на рассмотрение Межведомственной комиссии по подготовке генеральной схемы газификации РК, создаваемой при уполномоченном органе, региональных схем газификации.

При этом правила дополнены пунктом о том, что уполномоченный орган осуществляет мониторинг реализации схемы.

Приказ вводится в действие с 19 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
