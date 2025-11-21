#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Право

Утверждены правила допризывной подготовки в школах и колледжах

Ученики старших классов, уроки НВП, начальная военная подготовка , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 12:17 Фото: Zakon.kz
Министр обороны приказом от 17 ноября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила военной подготовки по дополнительным образовательным программам, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования, изложены в новой редакции.

Так, говорится, что допризывная подготовка осуществляется в организациях основного среднего и общего среднего, технического и профессионального образования в классах, группах жас айбынов, во внешкольных организациях дополнительного образования и при участии воинских частей.

Жас айбын – лицо, обучающееся по образовательным программам дополнительного образования по допризывной подготовке.

Допризывная подготовка организуется на добровольной основе и осуществляется местными исполнительными органами путем размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей в организациях, реализующих образовательные программы дополнительного образования.

Указанные организации имеют направленность ДП в соответствии с военно-учетными специальностями видов, родов войск (сухопутная, военно-морская, воздушно-десантная, артиллерийская и т.п.) в зависимости от близости к воинским частям (учреждениям) и органам управления Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, а также решения руководителей организации ДП.

Занятия по допризывной подготовке проводятся в специально оборудованных кабинетах (классах) и на учебных площадках (строевой плац, полоса препятствий, тир и другие).

Указывается, что воинские части (учреждения) ВС РК, других войск и воинских формирований РК оказывают содействие организациям ДП при подготовке жас айбынов, предоставляя учебные площадки, а также проводят занятия под руководством военнослужащих.

Для реализации ДП жас айбынов организуется и совершенствуется учебно-материальная база.

В состав рекомендуемой учебно-материальной базы входят:

учебные кабинеты и специализированные помещения (площадки):

  • кабинет ДП, оборудованный учебными пособиями, плакатами, схемами, макетами оружия и военной техники, дронами, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, необходимыми для изучения основ военного дела, тактики, топографии, связи, радиационной, химической и биологической защиты, навыков оператора дрона и др.;
  • кабинет (площадка) строевой подготовки или строевой плац, оснащенный зеркалами для отработки строевых приемов, плакатами с правилами выполнения строевых команд;
  • спортивный зал/площадка, предназначенный для занятий физической подготовкой, отработки приемов самообороны, преодоления препятствий, включающий спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические снаряды, перекладины, канаты, гантели, штанги, спортивные маты, мишени и др.);
  • полоса препятствий, предназначенная для отработки навыков преодоления различных препятствий, развития физической выносливости и психологической устойчивости;
  • тир (электронный/пневматический), предназначенный для обучения основам стрельбы из пневматического оружия и отработки навыков меткой стрельбы, оборудованный мишенями, защитным снаряжением, оружием, средствами контроля результатов стрельбы;
  • кабинет медицинской подготовки (при наличии), оснащенный учебными пособиями, манекенами для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, медицинским инвентарем и расходными материалами;
  • кабинет информационных технологий (при наличии), оснащенный компьютерной техникой, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, мультимедийным оборудованием и специализированным программным обеспечением для изучения основ информатики, военной связи и управления дронами.

вооружение и военная техника (макеты/учебные образцы):

  • макеты автоматов, пистолетов, гранат;
  • учебные образцы инженерных боеприпасов (мин, снарядов);
  • учебные образцы дронов различного назначения;
  • учебные средства радиационной, химической и биологической защиты (противогазы, общевойсковые защитные комплекты);
  • учебные образцы средств связи (радиостанции);
  • учебные образцы приборов наблюдения (бинокли, приборы ночного видения);

учебно-методические материалы:

  • учебники, учебные пособия, методические разработки, тесты, задания, вопросы по всем разделам ДП;
  • плакаты, схемы, таблицы, инструкции по безопасности;
  • видеоматериалы, презентации, интерактивные учебные программы, трехмерные симуляторы с набором интерактивных занятий по военной подготовке;
  • нормативные документы, уставы ВС РК;

дополнительное оборудование и инвентарь:

  • образцы военной формы одежды;
  • средства ориентирования на местности (карты, компасы);
  • шанцевый инструмент (инженерные лопаты);
  • медицинская аптечка;
  • средства пожаротушения;
  • брезентовые палатки и инвентарь к ним для размещения жас айбынов и обучающих ДП на период допризывных учебно-полевых занятий (ДУПЗ).

На обучение в организации ДП на добровольной основе принимаются обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет.

Классы и группы жас айбынов именуются взводами численностью 21-30 человек и делятся на отделения по 7-10 человек.

Приказом руководителя организации ДП назначаются командиры взводов и отделений из числа жас айбынов.

Также утвержден общий вид формы одежды жас айбына для занятий допризывной подготовки.

утверждена форма для допризывной подготовки, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 12:17

Фото: скриншот документа

Общий вид повседневной формы одежды жас айбынов


Фото: скриншот документа


Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказали, что казахстанские старшеклассники будут проходить углубленную допризывную подготовку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Пашинян: Казахстан – очень хороший пример для нашей страны
13:07, Сегодня
Пашинян: Казахстан – очень хороший пример для нашей страны
Минобороны обновило учебную программу по НВП в школах и колледжах
14:26, 11 ноября 2025
Минобороны обновило учебную программу по НВП в школах и колледжах
Изменились правила приема в военные колледжи
16:46, 08 апреля 2025
Изменились правила приема в военные колледжи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: