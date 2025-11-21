Утверждены правила допризывной подготовки в школах и колледжах
В частности, Правила допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования, изложены в новой редакции.
Так, говорится, что допризывная подготовка осуществляется в организациях основного среднего и общего среднего, технического и профессионального образования в классах, группах жас айбынов, во внешкольных организациях дополнительного образования и при участии воинских частей.
Жас айбын – лицо, обучающееся по образовательным программам дополнительного образования по допризывной подготовке.
Допризывная подготовка организуется на добровольной основе и осуществляется местными исполнительными органами путем размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей в организациях, реализующих образовательные программы дополнительного образования.
Указанные организации имеют направленность ДП в соответствии с военно-учетными специальностями видов, родов войск (сухопутная, военно-морская, воздушно-десантная, артиллерийская и т.п.) в зависимости от близости к воинским частям (учреждениям) и органам управления Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, а также решения руководителей организации ДП.
Занятия по допризывной подготовке проводятся в специально оборудованных кабинетах (классах) и на учебных площадках (строевой плац, полоса препятствий, тир и другие).
Указывается, что воинские части (учреждения) ВС РК, других войск и воинских формирований РК оказывают содействие организациям ДП при подготовке жас айбынов, предоставляя учебные площадки, а также проводят занятия под руководством военнослужащих.
Для реализации ДП жас айбынов организуется и совершенствуется учебно-материальная база.
В состав рекомендуемой учебно-материальной базы входят:
учебные кабинеты и специализированные помещения (площадки):
- кабинет ДП, оборудованный учебными пособиями, плакатами, схемами, макетами оружия и военной техники, дронами, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, необходимыми для изучения основ военного дела, тактики, топографии, связи, радиационной, химической и биологической защиты, навыков оператора дрона и др.;
- кабинет (площадка) строевой подготовки или строевой плац, оснащенный зеркалами для отработки строевых приемов, плакатами с правилами выполнения строевых команд;
- спортивный зал/площадка, предназначенный для занятий физической подготовкой, отработки приемов самообороны, преодоления препятствий, включающий спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические снаряды, перекладины, канаты, гантели, штанги, спортивные маты, мишени и др.);
- полоса препятствий, предназначенная для отработки навыков преодоления различных препятствий, развития физической выносливости и психологической устойчивости;
- тир (электронный/пневматический), предназначенный для обучения основам стрельбы из пневматического оружия и отработки навыков меткой стрельбы, оборудованный мишенями, защитным снаряжением, оружием, средствами контроля результатов стрельбы;
- кабинет медицинской подготовки (при наличии), оснащенный учебными пособиями, манекенами для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, медицинским инвентарем и расходными материалами;
- кабинет информационных технологий (при наличии), оснащенный компьютерной техникой, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, мультимедийным оборудованием и специализированным программным обеспечением для изучения основ информатики, военной связи и управления дронами.
вооружение и военная техника (макеты/учебные образцы):
- макеты автоматов, пистолетов, гранат;
- учебные образцы инженерных боеприпасов (мин, снарядов);
- учебные образцы дронов различного назначения;
- учебные средства радиационной, химической и биологической защиты (противогазы, общевойсковые защитные комплекты);
- учебные образцы средств связи (радиостанции);
- учебные образцы приборов наблюдения (бинокли, приборы ночного видения);
учебно-методические материалы:
- учебники, учебные пособия, методические разработки, тесты, задания, вопросы по всем разделам ДП;
- плакаты, схемы, таблицы, инструкции по безопасности;
- видеоматериалы, презентации, интерактивные учебные программы, трехмерные симуляторы с набором интерактивных занятий по военной подготовке;
- нормативные документы, уставы ВС РК;
дополнительное оборудование и инвентарь:
- образцы военной формы одежды;
- средства ориентирования на местности (карты, компасы);
- шанцевый инструмент (инженерные лопаты);
- медицинская аптечка;
- средства пожаротушения;
- брезентовые палатки и инвентарь к ним для размещения жас айбынов и обучающих ДП на период допризывных учебно-полевых занятий (ДУПЗ).
На обучение в организации ДП на добровольной основе принимаются обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет.
Классы и группы жас айбынов именуются взводами численностью 21-30 человек и делятся на отделения по 7-10 человек.
Приказом руководителя организации ДП назначаются командиры взводов и отделений из числа жас айбынов.
Также утвержден общий вид формы одежды жас айбына для занятий допризывной подготовки.
Фото: скриншот документа
Общий вид повседневной формы одежды жас айбынов
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
