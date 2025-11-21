Утверждены правила допризывной подготовки в школах и колледжах

Министр обороны приказом от 17 ноября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила военной подготовки по дополнительным образовательным программам, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила допризывной подготовки по образовательным программам дополнительного образования, изложены в новой редакции.

Так, говорится, что допризывная подготовка осуществляется в организациях основного среднего и общего среднего, технического и профессионального образования в классах, группах жас айбынов, во внешкольных организациях дополнительного образования и при участии воинских частей.

Жас айбын – лицо, обучающееся по образовательным программам дополнительного образования по допризывной подготовке.

Допризывная подготовка организуется на добровольной основе и осуществляется местными исполнительными органами путем размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей в организациях, реализующих образовательные программы дополнительного образования.

Указанные организации имеют направленность ДП в соответствии с военно-учетными специальностями видов, родов войск (сухопутная, военно-морская, воздушно-десантная, артиллерийская и т.п.) в зависимости от близости к воинским частям (учреждениям) и органам управления Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, а также решения руководителей организации ДП.

Занятия по допризывной подготовке проводятся в специально оборудованных кабинетах (классах) и на учебных площадках (строевой плац, полоса препятствий, тир и другие).

Указывается, что воинские части (учреждения) ВС РК, других войск и воинских формирований РК оказывают содействие организациям ДП при подготовке жас айбынов, предоставляя учебные площадки, а также проводят занятия под руководством военнослужащих.

Для реализации ДП жас айбынов организуется и совершенствуется учебно-материальная база.

В состав рекомендуемой учебно-материальной базы входят:

учебные кабинеты и специализированные помещения (площадки):

кабинет ДП, оборудованный учебными пособиями, плакатами, схемами, макетами оружия и военной техники, дронами, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, необходимыми для изучения основ военного дела, тактики, топографии, связи, радиационной, химической и биологической защиты, навыков оператора дрона и др.;

кабинет (площадка) строевой подготовки или строевой плац, оснащенный зеркалами для отработки строевых приемов, плакатами с правилами выполнения строевых команд;

спортивный зал/площадка, предназначенный для занятий физической подготовкой, отработки приемов самообороны, преодоления препятствий, включающий спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические снаряды, перекладины, канаты, гантели, штанги, спортивные маты, мишени и др.);

полоса препятствий, предназначенная для отработки навыков преодоления различных препятствий, развития физической выносливости и психологической устойчивости;

тир (электронный/пневматический), предназначенный для обучения основам стрельбы из пневматического оружия и отработки навыков меткой стрельбы, оборудованный мишенями, защитным снаряжением, оружием, средствами контроля результатов стрельбы;

кабинет медицинской подготовки (при наличии), оснащенный учебными пособиями, манекенами для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, медицинским инвентарем и расходными материалами;

кабинет информационных технологий (при наличии), оснащенный компьютерной техникой, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, мультимедийным оборудованием и специализированным программным обеспечением для изучения основ информатики, военной связи и управления дронами.

вооружение и военная техника (макеты/учебные образцы):

макеты автоматов, пистолетов, гранат;

учебные образцы инженерных боеприпасов (мин, снарядов);

учебные образцы дронов различного назначения;

учебные средства радиационной, химической и биологической защиты (противогазы, общевойсковые защитные комплекты);

учебные образцы средств связи (радиостанции);

учебные образцы приборов наблюдения (бинокли, приборы ночного видения);

учебно-методические материалы:

учебники, учебные пособия, методические разработки, тесты, задания, вопросы по всем разделам ДП;

плакаты, схемы, таблицы, инструкции по безопасности;

видеоматериалы, презентации, интерактивные учебные программы, трехмерные симуляторы с набором интерактивных занятий по военной подготовке;

нормативные документы, уставы ВС РК;

дополнительное оборудование и инвентарь:

образцы военной формы одежды;

средства ориентирования на местности (карты, компасы);

шанцевый инструмент (инженерные лопаты);

медицинская аптечка;

средства пожаротушения;

брезентовые палатки и инвентарь к ним для размещения жас айбынов и обучающих ДП на период допризывных учебно-полевых занятий (ДУПЗ).

На обучение в организации ДП на добровольной основе принимаются обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет.

Классы и группы жас айбынов именуются взводами численностью 21-30 человек и делятся на отделения по 7-10 человек.

Приказом руководителя организации ДП назначаются командиры взводов и отделений из числа жас айбынов.

Также утвержден общий вид формы одежды жас айбына для занятий допризывной подготовки.

Фото: скриншот документа

Общий вид повседневной формы одежды жас айбынов





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

