Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие поправки подписал Токаев.

Новые штрафы вводят для застройщиков, а также нарушителей законодательства об искусственном интеллекте.

По 44 видам деятельности запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Минсельхоз утвердил Правила переоформления прав на земельные участки собственников, которым такие права не могут принадлежать.

В каких случаях банк обязан отказать в выдаче займа.

В Казахстане изменились правила регистрации населения.

Минфин обновил порядок принудительного взыскания налоговой задолженности с 2026 года.

Новые правила обмена банкнот и монет, изымаемых из обращения введут с 2026 года

МВД внесло поправки в правила дорожного движения и в порядок выдачи госномеров на автомобили.

Минобороны проверит качество военной подготовки в школах, колледжах и вузах.

В Казахстане расширили перечень существенно важных товаров: добавлены фанера, стальные заготовки и заготовки из цветных металлов, а также подшипники.

Спецучет недееспособных и ограниченно дееспособных лиц: Генпрокуратура утвердила новые правила ведения.

