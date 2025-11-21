Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие поправки подписал Токаев.
- Новые штрафы вводят для застройщиков, а также нарушителей законодательства об искусственном интеллекте.
- По 44 видам деятельности запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
- Минсельхоз утвердил Правила переоформления прав на земельные участки собственников, которым такие права не могут принадлежать.
- В каких случаях банк обязан отказать в выдаче займа.
- В Казахстане изменились правила регистрации населения.
- Минфин обновил порядок принудительного взыскания налоговой задолженности с 2026 года.
- Новые правила обмена банкнот и монет, изымаемых из обращения введут с 2026 года
- МВД внесло поправки в правила дорожного движения и в порядок выдачи госномеров на автомобили.
- Минобороны проверит качество военной подготовки в школах, колледжах и вузах.
- В Казахстане расширили перечень существенно важных товаров: добавлены фанера, стальные заготовки и заготовки из цветных металлов, а также подшипники.
- Спецучет недееспособных и ограниченно дееспособных лиц: Генпрокуратура утвердила новые правила ведения.
