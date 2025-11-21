#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.19
597.32
6.43
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие поправки подписал Токаев.
  • Новые штрафы вводят для застройщиков, а также нарушителей законодательства об искусственном интеллекте.
  • По 44 видам деятельности запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
  • Минсельхоз утвердил Правила переоформления прав на земельные участки собственников, которым такие права не могут принадлежать.
  • В каких случаях банк обязан отказать в выдаче займа.
  • В Казахстане изменились правила регистрации населения.
  • Минфин обновил порядок принудительного взыскания налоговой задолженности с 2026 года.
  • Новые правила обмена банкнот и монет, изымаемых из обращения введут с 2026 года
  • МВД внесло поправки в правила дорожного движения и в порядок выдачи госномеров на автомобили.
  • Минобороны проверит качество военной подготовки в школах, колледжах и вузах.
  • В Казахстане расширили перечень существенно важных товаров: добавлены фанера, стальные заготовки и заготовки из цветных металлов, а также подшипники.
  • Спецучет недееспособных и ограниченно дееспособных лиц: Генпрокуратура утвердила новые правила ведения.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
16:33, 20 марта 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 11 апреля 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
16:48, 18 апреля 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: