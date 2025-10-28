#АЭС в Казахстане
Право

Сроки приема документов на научную стажировку планируют продлить

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, студенты, абитуриенты, выпускники, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 09:06 Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении сроков приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

Согласно действующему приказу МНВО РК от 23 января 2025 года №24 "Об утверждении сроков приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году", прием документов осуществляется с 3 марта по 31 октября 2025 года.

Проектом приказа предложено продлить сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе до 19 ноября 2025 года.

Для широкого информирования целевой аудитории о проводимом конкурсе, а также увеличения количества претендентов, отвечающих установленным требованиям, в министерстве полагают целесообразным продлить сроки приема документов на участие в конкурсе на прохождение научной стажировки в текущем году.

При этом увеличение срока приема документов не повлечет за собой изменения бюджета программы и не нарушит общий график ее реализации, при этом позволит обеспечить равный доступ к участию в конкурсе для более широкого круга претендентов, пояснили разработчики.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
