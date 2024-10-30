В Казахстане изменились сроки приема документов и проведения конкурса на прохождение научной стажировки

Приказом министра науки и высшего образования от 23 октября 2024 года внесены изменения в сроки приема документов и проведения конкурса для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены следующие сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса:

прием документов – с 29 апреля по 22 ноября 2024 года ;

; проведение конкурса – с 10 мая по 6 декабря 2024 года.

Ранее прием документов осуществлялся с 29 апреля по 25 октября 2024 года; проведение конкурса – с 10 мая по 30 ноября 2024 года.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2024 года.

Кроме того, изменения внесены в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.

Так, говорится, что сроки приема документов и проведения конкурса ежегодно утверждаются рабочим органом и размещаются на официальном интернет-ресурсе рабочего органа не позднее чем за 10 календарных дней до начала срока приема документов.

Уточняется, что претендентом на прохождение научной стажировки является гражданин РК имеющий стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования в аккредитованных субъектах научной или научно-технической деятельности, являющихся юридическими лицами, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ, за исключением граждан РК, получивших безусловное приглашение от ведущих зарубежных организаций высшего или послевузовского образования, научных центров и иных организаций утвержденных уполномоченным органом, входящих в число первых 10 международных рейтингов в соответствии с Инструкцией.

В стаж непрерывной фактической работы также засчитываются отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, наступление временной нетрудоспособности, а также перевод с одной образовательной программы на другую из одной организации высшего или послевузовского образования в другой.

Предусматривается, что при получении победителем конкурса смены направления научного исследования, зарубежной организации, страны прохождения стажировки, переноса срока прохождения стажировки (за исключением при переносе на срок, не превышающий один год и отсутствия дополнительных расходов), смены работодателя победитель конкурса обращается в Комиссию с заявлением и приложением подтверждающих документов.

Оговаривается, что смена работодателя осуществляется при ликвидации либо реорганизации работодателя на основании обращения победителя конкурса администратору.

"Смена работодателя по обращению победителя конкурса осуществляется при сохранении выбранного направления научного исследования иным аккредитованным субъектом научной или научно-технической деятельности, при наличии согласия работодателя на основании решения Комиссии", - говорится в документе.

Вместе с тем приложение к Правилам отбора претендентов и прохождения научных стажировок дополнено пунктом о том, что рабочий орган включает в Список зарубежные организации высшего или послевузовского образования, научные центры и иные организации на основании международных соглашений, меморандумов в области науки и высшего образования между уполномоченным органом в области науки и высшего образования РК и зарубежными организациями высшего или послевузовского образования, научными центрами, в зависимости от социально-экономических приоритетов развития РК.

При этом показатели для ведущих зарубежных организаций высшего или послевузовского образования, научных центров и иных организаций для выбора места прохождения научной стажировки не распространяется на приоритетное направление "Военные науки и национальная безопасность".

Ранее сообщалось, что казахстанские ученые сделали важное открытие в биотехнологии.