#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Право

Изменились сроки приема документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки

Казахский язык, государственный язык РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 09:25 Фото: assembly.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 18 ноября 2025 года внес изменения в сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены следующие сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году:

  • прием документов: с 3 марта по 19 ноября 2025 года (было с 3 марта по 31 октября);
  • проведение конкурса: с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Предоставление жилищной помощи: внесены изменения в правила
09:57, Сегодня
Предоставление жилищной помощи: внесены изменения в правила
В Казахстане изменились сроки приема документов и проведения конкурса на прохождение научной стажировки
12:39, 30 октября 2024
В Казахстане изменились сроки приема документов и проведения конкурса на прохождение научной стажировки
Сроки приема документов на научную стажировку планируют продлить
09:06, 28 октября 2025
Сроки приема документов на научную стажировку планируют продлить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: