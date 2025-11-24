Изменились сроки приема документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки
Министр науки и высшего образования приказом от 18 ноября 2025 года внес изменения в сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
Так, утверждены следующие сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году:
- прием документов: с 3 марта по 19 ноября 2025 года (было с 3 марта по 31 октября);
- проведение конкурса: с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2025 года.
