Когда состоится конкурс на прохождение научной стажировки в 2025 году

Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа "Об утверждении сроков приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

Документом определены следующие сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году:

прием документов – с 3 марта 2025 года по 31 октября 2025 года;

проведение конкурса – с 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

Напомним, что согласно Правилам отбора претендентов и прохождения научных стажировок, претендентом на прохождение научной стажировки является гражданин РК имеющий:

ученую степень доктора наук, кандидата наук, а также степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра;

стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности, являющихся юридическими лицами, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с пунктом 3 статьи 248 Социального кодекса, за исключением граждан, получивших безусловное приглашение от ведущих вузов, научных центров и иных организаций утвержденных уполномоченным органом, входящих в число первых 10 международных рейтингов в соответствии с Инструкцией. В стаж непрерывной фактической работы также засчитываются отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, наступление временной нетрудоспособности, а также перевод с одной образовательной программы на другую из одной организации высшего и (или) послевузовского образования в другой;

безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;

действительный официальный сертификат на знание казахского и иностранного языков;

научные результаты (статьи или обзоры, индексируемые в международных базах данных Web of Science, Scopus или в отечественных или в зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, осуществляющим контрольные функции в сфере науки и высшего образования) и (или) международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty).

Граждане, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по выбранному направлению научного исследования, полученному в рамках прохождения научной стажировки, а также лица, прошедшие стажировку в рамках программы "Болашак" и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, не допускаются к участию в конкурсе для прохождения научной стажировки.

Мы сообщали, что победителям международных олимпиад и конкурсов хотят дать возможность учиться по программе "Болашак".