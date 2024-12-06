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Законодательство РК

Когда состоится конкурс на прохождение научной стажировки в 2025 году

Когда состоится конкурс на прохождение научной стажировки в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:09 Фото: freepik
Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа "Об утверждении сроков приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

Документом определены следующие сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса в 2025 году:

  • прием документов – с 3 марта 2025 года по 31 октября 2025 года;
  • проведение конкурса – с 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

Напомним, что согласно Правилам отбора претендентов и прохождения научных стажировок, претендентом на прохождение научной стажировки является гражданин РК имеющий:

  • ученую степень доктора наук, кандидата наук, а также степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра;
  • стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности, являющихся юридическими лицами, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с пунктом 3 статьи 248 Социального кодекса, за исключением граждан, получивших безусловное приглашение от ведущих вузов, научных центров и иных организаций утвержденных уполномоченным органом, входящих в число первых 10 международных рейтингов в соответствии с Инструкцией. В стаж непрерывной фактической работы также засчитываются отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, наступление временной нетрудоспособности, а также перевод с одной образовательной программы на другую из одной организации высшего и (или) послевузовского образования в другой;
  • безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;
  • действительный официальный сертификат на знание казахского и иностранного языков;
  • научные результаты (статьи или обзоры, индексируемые в международных базах данных Web of Science, Scopus или в отечественных или в зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, осуществляющим контрольные функции в сфере науки и высшего образования) и (или) международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty).

Граждане, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по выбранному направлению научного исследования, полученному в рамках прохождения научной стажировки, а также лица, прошедшие стажировку в рамках программы "Болашак" и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, не допускаются к участию в конкурсе для прохождения научной стажировки.

Мы сообщали, что победителям международных олимпиад и конкурсов хотят дать возможность учиться по программе "Болашак".

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Элина Черногрицкая
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Законодательство Казахстан 2024 год
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