Право

Новые правила представления интернет-площадками данных в КГД введут в Казахстане с 2026 года

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:51 Фото: pexels
Министр финансов подписал приказ от 21 октября 2025 года об установлении формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган госдоходов о реализованных товарах, оказанных услугах и выплатах физическим лицам – резидентам РК, и правил их представления, сообщает Zakon.kz.

С 2026 года владелец интернет-площадки будет обязан ежемесячно не позднее 5-го числа, следующего за отчетным месяцем, представлять в КГД сведения о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам – резидентам Республики Казахстан по установленной форме.

Сведения в форме отражаются в тенге. В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту Казахстана, с применением курса обмена валюты, на дату совершения реализации и (или) выплаты.

При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

Сведения представляются в КГД посредством интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА) на казахском или русском языках, подписываются руководителем.

При наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА сведения представляются на CD-диске с сопроводительным письмом.

Информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев (ошибок).

Указывается, что руководитель несет персональную ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений.

Ответственность за невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц предусмотрена законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
