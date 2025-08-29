#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Финансы

Банки, игорный бизнес, арендодатели и операторы интернет-платформ будут представлять данные налоговикам

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 15:30 Фото: freepik
Министерство финансов подготовило приказ о представлении сведений в органы госдоходов банками, игорным бизнесом, арендодателями, операторами интернет-платформ, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает представление в органы государственных доходов банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы и тотализатора, операторами интернет-платформ сведений, а также лицом (арендодателем), представляющим во временное владение и пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках реестра договоров имущественного найма (аренды).

Цель проекта – повышение эффективности налогового администрирования и уровня гражданской ответственности посредством внедрения специального мобильного приложения. обеспечивающего автоматизированный обмен данными между банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и органами государственных доходов. Также обеспечение полноты и своевременности налогообложения в сфере игорного бизнеса путем получения сведений в автоматизированном режиме.

Ожидаемый результат от реализации проекта:

  • установление единого порядка представления сведений банками второго уровня и иными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в части итоговых сумм платежей, поступивших на счета указанных категорий лиц;
  • обеспечение достоверности и своевременности налогового учета доходов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, а также юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса;
  • автоматизация процессов налогового администрирования, в том числе при помощи интеграции со специальным мобильным приложением для предпринимателей;
  • снижение административной нагрузки на налогоплательщиков за счет автоматического учета поступлений, сведения по которым предоставляются банками;
  • повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования, укрепление налоговой дисциплины и сокращение теневой экономики за счет расширения охвата данных о финансовых операциях субъектов предпринимательства.

Также данный результат позволит снизить долю теневой экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Глава Нацбанка объяснил, почему не увеличили размер МЗП в Казахстане
Финансы
16:40, Сегодня
Глава Нацбанка объяснил, почему не увеличили размер МЗП в Казахстане
Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге
Финансы
16:07, Сегодня
Могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге
Ужесточить условия выдачи потребительских кредитов могут в Казахстане
Финансы
15:58, Сегодня
Ужесточить условия выдачи потребительских кредитов могут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: