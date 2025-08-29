Банки, игорный бизнес, арендодатели и операторы интернет-платформ будут представлять данные налоговикам

Министерство финансов подготовило приказ о представлении сведений в органы госдоходов банками, игорным бизнесом, арендодателями, операторами интернет-платформ, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает представление в органы государственных доходов банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы и тотализатора, операторами интернет-платформ сведений, а также лицом (арендодателем), представляющим во временное владение и пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках реестра договоров имущественного найма (аренды).

Цель проекта – повышение эффективности налогового администрирования и уровня гражданской ответственности посредством внедрения специального мобильного приложения. обеспечивающего автоматизированный обмен данными между банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и органами государственных доходов. Также обеспечение полноты и своевременности налогообложения в сфере игорного бизнеса путем получения сведений в автоматизированном режиме.

Ожидаемый результат от реализации проекта:

установление единого порядка представления сведений банками второго уровня и иными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в части итоговых сумм платежей, поступивших на счета указанных категорий лиц;

обеспечение достоверности и своевременности налогового учета доходов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, а также юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса;

автоматизация процессов налогового администрирования, в том числе при помощи интеграции со специальным мобильным приложением для предпринимателей;

снижение административной нагрузки на налогоплательщиков за счет автоматического учета поступлений, сведения по которым предоставляются банками;

повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования, укрепление налоговой дисциплины и сокращение теневой экономики за счет расширения охвата данных о финансовых операциях субъектов предпринимательства.

Также данный результат позволит снизить долю теневой экономики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.