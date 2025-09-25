#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Право

Представление владельцами интернет-площадок данных в КГД: утверждены правила

онлайн-торговля, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 11:35 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 18 сентября 2025 года утвердил формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган госдоходов о реализованных товарах, оказанных услугах и выплатах физлицам – резидентам РК, и правил их представления, сообщает Zakon.kz.

Интернет-площадка – интернет-магазин или торговая площадка, предназначенные для продажи товаров, оказания услуг, предложений об оказании услуг посредством сети телекоммуникаций общего пользования и интернета, в том числе оказания посреднических услуг по предоставлению возможности для продажи и оказания услуг, оформления заказа и оплаты иным лицам путем предоставления доступа к интернет-магазину или торговой площадке.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов kgd.gov.kz.

Представляется она владельцами интернет-площадок ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем в электронном или бумажном виде.

Сведения отражаются в национальной валюте РК – тенге. В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту, с применением курса обмена валюты, на дату совершения реализации или выплаты определенным уполномоченным органом совместно с Национальным банком.

Сведения представляются в КГД посредством интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА), за исключением случаев, когда в ИСНА произошли технические сбои (ошибки). При наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА сведения представляются в Комитет на бумажном носителе по почтовой связи.

Информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев.

До установления интеграции в ИСНА сведения представляются на бумажном носителе.

Сведения представляются в Комитет на казахском или русском языках, которые подписываются руководителем или лицом, его замещающим.

При этом руководитель несет персональную ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений.

Вместе с тем Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц.

При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

Приказ вводится в действие c 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
10:11, 12 августа 2025
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
13:00, 06 августа 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: