Представление владельцами интернет-площадок данных в КГД: утверждены правила

Министр финансов приказом от 18 сентября 2025 года утвердил формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган госдоходов о реализованных товарах, оказанных услугах и выплатах физлицам – резидентам РК, и правил их представления, сообщает Zakon.kz.

Интернет-площадка – интернет-магазин или торговая площадка, предназначенные для продажи товаров, оказания услуг, предложений об оказании услуг посредством сети телекоммуникаций общего пользования и интернета, в том числе оказания посреднических услуг по предоставлению возможности для продажи и оказания услуг, оформления заказа и оплаты иным лицам путем предоставления доступа к интернет-магазину или торговой площадке.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов kgd.gov.kz.

Представляется она владельцами интернет-площадок ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем в электронном или бумажном виде.

Сведения отражаются в национальной валюте РК – тенге. В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту, с применением курса обмена валюты, на дату совершения реализации или выплаты определенным уполномоченным органом совместно с Национальным банком.

Сведения представляются в КГД посредством интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА), за исключением случаев, когда в ИСНА произошли технические сбои (ошибки). При наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА сведения представляются в Комитет на бумажном носителе по почтовой связи.

Информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев.

До установления интеграции в ИСНА сведения представляются на бумажном носителе.

Сведения представляются в Комитет на казахском или русском языках, которые подписываются руководителем или лицом, его замещающим.

При этом руководитель несет персональную ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений.

Вместе с тем Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц.

При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

Приказ вводится в действие c 1 января 2026 года.