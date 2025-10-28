#АЭС в Казахстане
Право

Госкорпорация будет предоставлять сведения о недвижимости и земельных участках граждан в КГД

Фото: gov4c.kz
Министры финансов, сельского хозяйства и искусственного интеллекта совместным приказом от 17 октября 2025 года утвердили Правил взаимодействия органа госдоходов и Госкорпорации "Правительство для граждан", по представлению сведений о земельных участках и недвижимости, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2026 года Государственная корпорация "Правительство для граждан" ежедневно в онлайн-режиме будет обязана представлять в органы госдоходов посредством ИС "Smart Data Finance" следующие сведения:

  • по имуществу физических лиц (квартиры);
  • по имуществу физических лиц (частные дома);
  • по имуществу физических лиц (дачные строения);
  • по имуществу физических лиц (гаражи, парковки, кладовки в многоквартирном жилом доме и используемой в личных целях);
  • по земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства;
  • по земельным участкам, предоставленным для ведения личного (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства;
  • по земельным участкам физических лиц (за исключением земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, собственникам помещений (участникам) кондоминиума под многоэтажные жилые дома, для ведения личного (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства);
  • по земельным участкам юридических лиц и их структурных подразделений;
  • по земельным участкам крестьянских (фермерских) хозяйств.

Органы госдоходов и Госкорпорация при получении сведений обеспечивают соблюдение требований законодательства РК о неразглашении, недопущении утечки информации, составляющей налоговую и иную охраняемую законом тайну.

Совместный приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
