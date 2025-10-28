#АЭС в Казахстане
Право

Какую часть дохода государственные спортивные организации будут отчислять в бюджет

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 16:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
И.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры приказом от 22 октября 2025 года утвердил норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий Комитета по делам спорта и физической культуры в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, установлен норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, находящиеся в ведении Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, в республиканский бюджет в размере 5% от суммы чистого дохода.

Приказ вступил в силу с 22 октября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
