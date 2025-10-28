Какую часть дохода государственные спортивные организации будут отчислять в бюджет

И.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры приказом от 22 октября 2025 года утвердил норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий Комитета по делам спорта и физической культуры в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, установлен норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, находящиеся в ведении Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, в республиканский бюджет в размере 5% от суммы чистого дохода.

Приказ вступил в силу с 22 октября 2025 года.