Какую часть дохода государственные спортивные организации будут отчислять в бюджет
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
И.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры приказом от 22 октября 2025 года утвердил норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий Комитета по делам спорта и физической культуры в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, установлен норматив отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, находящиеся в ведении Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, в республиканский бюджет в размере 5% от суммы чистого дохода.
Приказ вступил в силу с 22 октября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript