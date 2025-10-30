Какими будут пенсии в 2026 году в Казахстане
На рассмотрение в Сенат поступил Закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", принятый Мажилисом 22 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Рассматриваемый Закон зарегистрирован в Сенате 29 октября 2025 года. Согласно ему, с 1 января 2026 года будут установлены:
- минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума – 50 851 тенге.
Также прописано, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов.
О том, как изменили размеры пенсий в 2025 году, мы рассказывали здесь.
В Минтруда ранее рассказали, сколько получали казахстанские пенсионеры по состоянию на 1 октября 2025 года.
