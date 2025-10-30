#АЭС в Казахстане
Общество

Какими будут пенсии в 2026 году в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 15:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На рассмотрение в Сенат поступил Закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", принятый Мажилисом 22 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Рассматриваемый Закон зарегистрирован в Сенате 29 октября 2025 года. Согласно ему, с 1 января 2026 года будут установлены:

  • минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;
  • месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;
  • размер прожиточного минимума – 50 851 тенге.

Также прописано, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов.

О том, как изменили размеры пенсий в 2025 году, мы рассказывали здесь.

В Минтруда ранее рассказали, сколько получали казахстанские пенсионеры по состоянию на 1 октября 2025 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
