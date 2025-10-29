Россия упростила ввоз товаров, следующих из Казахстана

Президент России Владимир Путин подписал указ от 24 октября 2025 года "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации", сообщает Zakon.kz.

"Разрешить до 10 декабря 2025 года ввоз в Российскую Федерацию (фактическое пересечение российско-казахстанского участка государственной границы Российской Федерации) автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки или нанесения информации, предусмотренных требованиями права Евразийского экономического союза или законодательства Российской Федерации", – говорится в документе.

Также установлено, что при ввозе товаров, указанных выше, перевозчик должен иметь при себе уведомление от их получателя в таможенный орган РФ (в простой письменной форме) об обязательстве получателя товаров задекларировать товар в установленном порядке.

В свою очередь получатели товаров обеспечивают:

перевозку ввезенных товаров до складов временного хранения, определенных таможенными органами РФ;

размещение ввезенных товаров на складах временного хранения;

направление в Министерство промышленности и торговли РФ информации о своих организационно-правовой форме, наименовании и идентификационном номере налогоплательщика в целях маркировки ввезенных товаров или нанесения на них информации;

маркировку ввезенных товаров, находящихся на временном хранении, или нанесение на них информации в соответствии с требованиями законодательства РФ;

осуществление до 27 декабря 2025 года таможенного декларирования и иных таможенных операций в отношении ввезенных товаров.

Положения Указа не распространяются на товары единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также на наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества, оборот которых ограничен на территории Российской Федерации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.