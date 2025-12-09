Россия продлила упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Кыргызстана

Президент России Владимир Путин сегодня, 9 декабря 2025 года, подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в страну автомобильным транспортом из Казахстана и Кыргызстана без маркировки и документов о происхождении в Евразийском экономическом союзе, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 10 декабря 2025 года" словами "до 25 декабря 2025 года включительно", – сказано в официальной публикации.

По данным издания ТАСС, послабление действует при соблюдении некоторых условий. Перевозчик должен иметь при себе уведомление в таможенный орган РФ об обязательстве получателя задекларировать товары в установленном порядке.

Получатели же обеспечивают перевозку товаров до складов временного хранения и размещение там. Они направляют в Минпромторг письмо о своей организационно-правовой форме, наименовании, ИНН для маркировки ввезенных товаров. Также они должны обеспечить маркировку и провести до 27 декабря таможенное декларирование.



