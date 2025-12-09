#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Россия продлила упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Кыргызстана

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент России Владимир Путин сегодня, 9 декабря 2025 года, подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в страну автомобильным транспортом из Казахстана и Кыргызстана без маркировки и документов о происхождении в Евразийском экономическом союзе, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 10 декабря 2025 года" словами "до 25 декабря 2025 года включительно", – сказано в официальной публикации.

По данным издания ТАСС, послабление действует при соблюдении некоторых условий. Перевозчик должен иметь при себе уведомление в таможенный орган РФ об обязательстве получателя задекларировать товары в установленном порядке.

Получатели же обеспечивают перевозку товаров до складов временного хранения и размещение там. Они направляют в Минпромторг письмо о своей организационно-правовой форме, наименовании, ИНН для маркировки ввезенных товаров. Также они должны обеспечить маркировку и провести до 27 декабря таможенное декларирование.

Ранее стало известно, почему на границе Казахстана с Узбекистаном застряли тысячи груженых вагонов.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
