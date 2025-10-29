#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила оказания госуслуги по переселению и разведению рыбы

рыба в воде, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:34 Фото: pixabay
Приказом министра сельского хозяйства от 22 октября 2025 года утверждены Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации рыб и других водных животных", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа физическим и юридическим лицам.

Госуслуга оказывается бесплатно через веб-портал "электронного правительства" за три рабочих дня.

Для этого необходимо представить следующие документы:

  • заявление о выдаче разрешения на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации рыб и других водных животных в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью;
  • электронная копия биологического обоснования на пользование животным миром.

Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Отказать в госуслуге могут по следующим основаниям:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги установленным требованиям;
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Правила также устанавливают порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или их должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
