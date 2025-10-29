Утверждены правила оказания госуслуги по переселению и разведению рыбы
Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа физическим и юридическим лицам.
Госуслуга оказывается бесплатно через веб-портал "электронного правительства" за три рабочих дня.
Для этого необходимо представить следующие документы:
- заявление о выдаче разрешения на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации рыб и других водных животных в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью;
- электронная копия биологического обоснования на пользование животным миром.
Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Отказать в госуслуге могут по следующим основаниям:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги установленным требованиям;
- отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
Правила также устанавливают порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или их должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги.
Приказ вводится в действие с 29 декабря 2025 года.