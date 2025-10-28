#АЭС в Казахстане
Право

Как будут регулировать численность рыб и водных животных: утверждены правила

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 20 октября 2025 года утвердил Правила регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.

Регулирование численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется в целях:

  • охраны здоровья населения;
  • предотвращения заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;
  • предотвращения ущерба экономике;
  • сохранения биологического равновесия.

Основаниями регулирования численности видов рыб и других водных животных являются:

  • возникновение угрозы заражения или заболевания населения, сельскохозяйственных и домашних животных болезнями, переносчиками которых являются объекты рыбных ресурсов и других водных животных;
  • возникновение угрозы значительного ущерба экономике;
  • нарушение сложившегося природного баланса рыбных ресурсов и других водных животных в среде их обитания, приведшее к сокращению численности его отдельных видов и другим негативным последствиям;
  • возникновение угрозы нарушения гидрохимического и иных режимов водоемов и (или) участков, которое может привести к заморам.

Регулирование численности видов рыбных ресурсов и других водных животных проводится в соответствии с биологическим обоснованием.

В биологическом обосновании отражают:

  • учет численности рыб и других водных животных;
  • оценку запасов промысловых видов;
  • анализ репродуктивного потенциала и естественной смертности;
  • определение лимитов допустимого изъятия.

На основании биологического обоснования:

  • устанавливаются лимиты допустимого изъятия рыбных ресурсов и других водных животных и квоты изъятия объектов рыболовства;
  • устанавливаются ограничения и запреты на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами;
  • виды рыб и других водных животных, предусматривающие регулирование численности, включаются в Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.

Также установлено, что изъятие объектов животного мира в рамках регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется на основании разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2025 года.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане обновили правила биологического обоснования на пользование животным миром.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
