Как будут регулировать численность рыб и водных животных: утверждены правила
Регулирование численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется в целях:
- охраны здоровья населения;
- предотвращения заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;
- предотвращения ущерба экономике;
- сохранения биологического равновесия.
Основаниями регулирования численности видов рыб и других водных животных являются:
- возникновение угрозы заражения или заболевания населения, сельскохозяйственных и домашних животных болезнями, переносчиками которых являются объекты рыбных ресурсов и других водных животных;
- возникновение угрозы значительного ущерба экономике;
- нарушение сложившегося природного баланса рыбных ресурсов и других водных животных в среде их обитания, приведшее к сокращению численности его отдельных видов и другим негативным последствиям;
- возникновение угрозы нарушения гидрохимического и иных режимов водоемов и (или) участков, которое может привести к заморам.
Регулирование численности видов рыбных ресурсов и других водных животных проводится в соответствии с биологическим обоснованием.
В биологическом обосновании отражают:
- учет численности рыб и других водных животных;
- оценку запасов промысловых видов;
- анализ репродуктивного потенциала и естественной смертности;
- определение лимитов допустимого изъятия.
На основании биологического обоснования:
- устанавливаются лимиты допустимого изъятия рыбных ресурсов и других водных животных и квоты изъятия объектов рыболовства;
- устанавливаются ограничения и запреты на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами;
- виды рыб и других водных животных, предусматривающие регулирование численности, включаются в Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.
Также установлено, что изъятие объектов животного мира в рамках регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется на основании разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными.
Приказ вводится в действие с 4 ноября 2025 года.
