Как будут регулировать численность рыб и водных животных: утверждены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 20 октября 2025 года утвердил Правила регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных, сообщает Zakon.kz.

Регулирование численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется в целях:

охраны здоровья населения;

предотвращения заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;

предотвращения ущерба экономике;

сохранения биологического равновесия.

Основаниями регулирования численности видов рыб и других водных животных являются:

возникновение угрозы заражения или заболевания населения, сельскохозяйственных и домашних животных болезнями, переносчиками которых являются объекты рыбных ресурсов и других водных животных;

возникновение угрозы значительного ущерба экономике;

нарушение сложившегося природного баланса рыбных ресурсов и других водных животных в среде их обитания, приведшее к сокращению численности его отдельных видов и другим негативным последствиям;

возникновение угрозы нарушения гидрохимического и иных режимов водоемов и (или) участков, которое может привести к заморам.

Регулирование численности видов рыбных ресурсов и других водных животных проводится в соответствии с биологическим обоснованием.

В биологическом обосновании отражают:

учет численности рыб и других водных животных;

оценку запасов промысловых видов;

анализ репродуктивного потенциала и естественной смертности;

определение лимитов допустимого изъятия.

На основании биологического обоснования:

устанавливаются лимиты допустимого изъятия рыбных ресурсов и других водных животных и квоты изъятия объектов рыболовства;

устанавливаются ограничения и запреты на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами;

виды рыб и других водных животных, предусматривающие регулирование численности, включаются в Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.

Также установлено, что изъятие объектов животного мира в рамках регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется на основании разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2025 года.

