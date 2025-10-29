Чем будет заниматься Комитет телекоммуникаций: утверждено положение

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 22 октября утверждено Положение о РГУ "Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК", сообщает Zakon.kz.

Сокращенное наименование Комитета – "Комитет телекоммуникаций". Задачи Комитета: осуществление государственной политики в области связи для эффективного функционирования рынка услуг связи, в том числе в сфере телекоммуникаций и почтовой связи;

осуществление в рамках своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи, почты, а также деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи или пользующихся ими;

осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в области почты в пределах своей компетенции;

формирование государственной политики в области почтовой связи на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК;

разработка предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи РК;

защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также национальных интересов государства, в рамках своей компетенции;

осуществление развития инфраструктуры в области связи. Функции Комитета: формирование и реализация государственной политики в области связи, включая распределение и использование национальных ресурсов в области связи, а также участие в пределах своей компетенции в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации в области связи и обеспечение ее реализации;

осуществление в пределах своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи;

организация разработки предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи Республики Казахстан, повышения ее качества, доступности и устойчивости функционирования;

создание условий для функционирования рынка услуг связи в пределах своей компетенции;

разработка методик измерений технических параметров качества услуг связи;

управление национальными ресурсами в области связи;

разработка в пределах своей компетенции нормативных правовых актов РК в области связи, в том числе правил эксплуатации радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств, а также ввоза их на территорию республики и правил оказания услуг связи;

осуществление радиоконтроля и проведение проверок использования радиочастотного спектра физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области связи, и соблюдения операторами связи квалификационных требований к субъектам, осуществляющим предоставление услуг в области связи, и правил оказания услуг связи;

распределение, присвоение (назначение) полосы частот, радиочастот (радиочастотных каналов) гражданским пользователям, выдача разрешений судовой станции, включая присвоение позывного сигнала;

разработка правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;

разработка правил предоставления в пользование кабельной канализации;

осуществление контроля качества услуг связи, оказываемых операторами связи;

разработка правил регистрации абонентских устройств сотовой связи;

разработка правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;

лицензирование деятельности в области связи;

разработка видов и объемов выпуска государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;

разработка правил выпуска, реализации государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;

осуществление ввода в обращение государственных знаков почтовой оплаты;

осуществление снятия с почтового обращения государственного знака почтовой оплаты в целях использования в качестве филателистической продукции;

формирование государственной коллекции знаков почтовой оплаты;

доступ к объектам связи хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области связи и использующих радиочастотный спектр, для проведения проверок в установленном порядке по предъявлении служебного удостоверения либо идентификационной карты, за исключением объектов сетей телекоммуникаций специального назначения;

отключение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения в случаях отсутствия уведомления о начале эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или несоответствия технических характеристик установленным нормам;

рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам регулирования отношений в области связи;

ведение реестров национальных ресурсов и операторов связи;

разработка требования соблюдения национальной безопасности физическими и юридическими лицами при принятии решений по вопросам строительства, эксплуатации и развития сетей связи и т.д. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

