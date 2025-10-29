#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Право

Чем будет заниматься Комитет телекоммуникаций: утверждено положение

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 15:11 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 22 октября утверждено Положение о РГУ "Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК", сообщает Zakon.kz.

Сокращенное наименование Комитета – "Комитет телекоммуникаций".

Задачи Комитета:

  • осуществление государственной политики в области связи для эффективного функционирования рынка услуг связи, в том числе в сфере телекоммуникаций и почтовой связи;
  • осуществление в рамках своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи, почты, а также деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи или пользующихся ими;
  • осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в области почты в пределах своей компетенции;
  • формирование государственной политики в области почтовой связи на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК;
  • разработка предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи РК;
  • защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также национальных интересов государства, в рамках своей компетенции;
  • осуществление развития инфраструктуры в области связи.

Функции Комитета:

  • формирование и реализация государственной политики в области связи, включая распределение и использование национальных ресурсов в области связи, а также участие в пределах своей компетенции в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации в области связи и обеспечение ее реализации;
  • осуществление в пределах своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи;
  • организация разработки предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи Республики Казахстан, повышения ее качества, доступности и устойчивости функционирования;
  • создание условий для функционирования рынка услуг связи в пределах своей компетенции;
  • разработка методик измерений технических параметров качества услуг связи;
  • управление национальными ресурсами в области связи;
  • разработка в пределах своей компетенции нормативных правовых актов РК в области связи, в том числе правил эксплуатации радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств, а также ввоза их на территорию республики и правил оказания услуг связи;
  • осуществление радиоконтроля и проведение проверок использования радиочастотного спектра физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области связи, и соблюдения операторами связи квалификационных требований к субъектам, осуществляющим предоставление услуг в области связи, и правил оказания услуг связи;
  • распределение, присвоение (назначение) полосы частот, радиочастот (радиочастотных каналов) гражданским пользователям, выдача разрешений судовой станции, включая присвоение позывного сигнала;
  • разработка правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
  • разработка правил предоставления в пользование кабельной канализации;
  • осуществление контроля качества услуг связи, оказываемых операторами связи;
  • разработка правил регистрации абонентских устройств сотовой связи;
  • разработка правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;
  • лицензирование деятельности в области связи;
  • разработка видов и объемов выпуска государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;
  • разработка правил выпуска, реализации государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;
  • осуществление ввода в обращение государственных знаков почтовой оплаты;
  • осуществление снятия с почтового обращения государственного знака почтовой оплаты в целях использования в качестве филателистической продукции;
  • формирование государственной коллекции знаков почтовой оплаты;
  • доступ к объектам связи хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области связи и использующих радиочастотный спектр, для проведения проверок в установленном порядке по предъявлении служебного удостоверения либо идентификационной карты, за исключением объектов сетей телекоммуникаций специального назначения;
  • отключение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения в случаях отсутствия уведомления о начале эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или несоответствия технических характеристик установленным нормам;
  • рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам регулирования отношений в области связи;
  • ведение реестров национальных ресурсов и операторов связи;
  • разработка требования соблюдения национальной безопасности физическими и юридическими лицами при принятии решений по вопросам строительства, эксплуатации и развития сетей связи и т.д.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Чем будет заниматься Комитет искусственного интеллекта: утверждено положение
10:58, 19 июля 2024
Чем будет заниматься Комитет искусственного интеллекта: утверждено положение
Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса: утверждено положение
11:48, 23 сентября 2024
Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса: утверждено положение
У комитетов Министерства цифровизации добавился ряд новых функций
16:34, 23 декабря 2024
У комитетов Министерства цифровизации добавился ряд новых функций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: