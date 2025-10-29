Чем будет заниматься Комитет телекоммуникаций: утверждено положение
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 22 октября утверждено Положение о РГУ "Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК", сообщает Zakon.kz.
Сокращенное наименование Комитета – "Комитет телекоммуникаций".
Задачи Комитета:
- осуществление государственной политики в области связи для эффективного функционирования рынка услуг связи, в том числе в сфере телекоммуникаций и почтовой связи;
- осуществление в рамках своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи, почты, а также деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи или пользующихся ими;
- осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в области почты в пределах своей компетенции;
- формирование государственной политики в области почтовой связи на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством РК;
- разработка предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи РК;
- защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также национальных интересов государства, в рамках своей компетенции;
- осуществление развития инфраструктуры в области связи.
Функции Комитета:
- формирование и реализация государственной политики в области связи, включая распределение и использование национальных ресурсов в области связи, а также участие в пределах своей компетенции в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации в области связи и обеспечение ее реализации;
- осуществление в пределах своей компетенции государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи;
- организация разработки предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи Республики Казахстан, повышения ее качества, доступности и устойчивости функционирования;
- создание условий для функционирования рынка услуг связи в пределах своей компетенции;
- разработка методик измерений технических параметров качества услуг связи;
- управление национальными ресурсами в области связи;
- разработка в пределах своей компетенции нормативных правовых актов РК в области связи, в том числе правил эксплуатации радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств, а также ввоза их на территорию республики и правил оказания услуг связи;
- осуществление радиоконтроля и проведение проверок использования радиочастотного спектра физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области связи, и соблюдения операторами связи квалификационных требований к субъектам, осуществляющим предоставление услуг в области связи, и правил оказания услуг связи;
- распределение, присвоение (назначение) полосы частот, радиочастот (радиочастотных каналов) гражданским пользователям, выдача разрешений судовой станции, включая присвоение позывного сигнала;
- разработка правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
- разработка правил предоставления в пользование кабельной канализации;
- осуществление контроля качества услуг связи, оказываемых операторами связи;
- разработка правил регистрации абонентских устройств сотовой связи;
- разработка правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;
- лицензирование деятельности в области связи;
- разработка видов и объемов выпуска государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;
- разработка правил выпуска, реализации государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции;
- осуществление ввода в обращение государственных знаков почтовой оплаты;
- осуществление снятия с почтового обращения государственного знака почтовой оплаты в целях использования в качестве филателистической продукции;
- формирование государственной коллекции знаков почтовой оплаты;
- доступ к объектам связи хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области связи и использующих радиочастотный спектр, для проведения проверок в установленном порядке по предъявлении служебного удостоверения либо идентификационной карты, за исключением объектов сетей телекоммуникаций специального назначения;
- отключение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения в случаях отсутствия уведомления о начале эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или несоответствия технических характеристик установленным нормам;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам регулирования отношений в области связи;
- ведение реестров национальных ресурсов и операторов связи;
- разработка требования соблюдения национальной безопасности физическими и юридическими лицами при принятии решений по вопросам строительства, эксплуатации и развития сетей связи и т.д.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
