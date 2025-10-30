Присуждение премий и стипендий в области науки: внесены изменения

Министр науки и высшего образования приказом от 24 октября 2025 года внес изменения в правила присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что работы на соискание премий рекомендуются консультативно-совещательными органами научных организаций и организаций высшего и послевузовского образования, независимо от форм собственности.

Конкурсная комиссия на основании заключений секций в течение 20 рабочих дней со дня их получения вносит в уполномоченный орган рекомендации по присуждению премий.

Дипломы о присуждении премий вручаются лауреатам министром науки и высшего образования РК (по премиям в области аграрной науки – министром сельского хозяйства РК).

Диплом о присуждении премии умершему лауреату, награжденному посмертно, передается наследникам.

В Правила оказания государственной услуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий" также внесены поправки.

Так, говорится, что для получения государственной услуги в объекте информатизации "Единое окно" национальной инновационной системы (astanahub.com) (ЕОНИС) подается заявление c согласием на сбор, обработку персональных данных, полученного посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным.

Заявления на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в ЕОНИС, персональные данные физического лица формируются автоматически посредством интеграции с информационной системой "Государственная база данных "Физические лица".

По итогам верификации ЕОНИС запрашивает сведения по диплому об академической или ученой степени из информационной системы "Единая платформа высшего образования" (ЕПВО).

После выбора премии в области науки, государственной научной стипендии заявителем заполняются анкетные данные и прикладываются требуемые документы.

Документы оформляются согласно требованиям на соискание премий в области науки и требованиям к оформлению документов на соискание государственных научных стипендий.

В случае отсутствия или некорректности сведений в ЕПВО данные заполняются вручную заявителем, электронные копии подтверждающих сведения документов прилагаются к заявлению.

Период приема документов – 30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в республиканских средствах массовой информации.

Отзыв заявки осуществляется через личный кабинет в ЕОНИС.

После подписания заявления через электронную цифровую подпись оно направляется в автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) услугодателя на рассмотрение работнику ответственного структурного подразделения.

Работник ответственного структурного подразделения в течение двух рабочих дней через АРМ подтверждает прием заявки, после чего через ЕОНИС направляет услугополучателю подтверждение.

При наличии оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель в течение двух рабочих дней уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, месте и способе проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению. Уведомление (извещение) направляется текстовым сообщением через личный кабинет заявителя в ЕОНИС и на его электронный адрес.

Возражение заявителя по предварительному решению принимается услугодателем в течение двух рабочих дней со дня его отправки (включая день отправки).

По результатам заслушивания услугодатель в течение двух рабочих дней (включая день проведения заслушивания) принимает решение об оказании государственной услуги либо при наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги формирует мотивированный отказ.

Приказ вводится в действие с 29 октября 2025 года.