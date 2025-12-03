#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Право

Брокер должен иметь безупречную деловую репутацию: изменения в правила

биржевая торговля, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 15:22 Фото: pexels
Министр торговли и интеграции приказом от 27 ноября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что брокером и дилером не может быть лицо, не имеющее безупречной деловой репутации.

При этом поясняется, что безупречная деловая репутация – это наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Вместе с тем уточняется, что в аккредитации в Товарной бирже отказывается при включении претендента, его бенефициарных собственников или его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Также уточнено, что Товарная биржа разрабатывает и утверждает правила внутреннего контроля и программы его осуществления в порядке, предусмотренном статьей 11 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Передача авто в лизинг: дополнения в правила торговли
14:07, 12 ноября 2025
Передача авто в лизинг: дополнения в правила торговли
Правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане
10:45, 14 декабря 2023
Правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане
В Казахстане торговать сахаром будут на товарной бирже
16:37, 14 сентября 2023
В Казахстане торговать сахаром будут на товарной бирже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: