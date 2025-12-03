Брокер должен иметь безупречную деловую репутацию: изменения в правила

Министр торговли и интеграции приказом от 27 ноября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что брокером и дилером не может быть лицо, не имеющее безупречной деловой репутации.

При этом поясняется, что безупречная деловая репутация – это наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Вместе с тем уточняется, что в аккредитации в Товарной бирже отказывается при включении претендента, его бенефициарных собственников или его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Также уточнено, что Товарная биржа разрабатывает и утверждает правила внутреннего контроля и программы его осуществления в порядке, предусмотренном статьей 11 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.