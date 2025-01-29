Стандарт оказания стационарозамещающей помощи изменили в Казахстане
В частности, говорится, что показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне являются:
- острое заболевание и (или) обострение хронических заболеваний, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе по направлению фельдшера (врача) бригады отделения скорой медицинской помощи при организации ПМСП после обслуживания вызовов 4 категории;
- активное плановое оздоровление группы пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению в организациях, имеющих прикрепленное население;
- лечение пациента в стационарозамещающих условиях после выписки из круглосуточного стационара при наличии показаний.
Ранее к показаниям также относилось проведение курсов медицинской реабилитации третьего этапа.
Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне являются:
- проведение диагностических исследований, процедур и (или) манипуляций, операций со специальной предоперационной подготовкой и (или) реанимационной поддержкой, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
- лечение пациентов после оперативных вмешательств, интенсивного курса лечения в условиях стационара (постинсультные, постинфарктные состояния и другие критические состояния), выписанных из стационара, нуждающихся в продолжении терапии и не требующих круглосуточного наблюдения;
- проведение лечения с переливанием препаратов крови, кровезамещающих жидкостей, специфической гипосенсибилизирующей терапии, инъекций сильнодействующих препаратов, внутрисуставных введений лекарственных средств;
- лечение пациентов, нуждающихся в химиотерапии, лучевой терапии при состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
- медицинская реабилитация с целью восстановления и поддержания здоровья пациентов, в том числе после химиотерапии, лучевой терапии.
Напомним, что первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому.
В свою очередь вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне.
Кроме того, из перечня заболеваний, подлежащих лечению в стационарозамещающих условиях, исключены:
- железодефицитная анемия неуточненная;
- гиперпролактинемия;
- смешанная гиперлипидемия;
- другие эндокринные и обменные нарушения, возникшие после медицинских процедур;
- энцефалопатия неуточненная;
- гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с/без (застойной) сердечной недостаточностью;
- дегенерация миокарда;
- болезнь периферических сосудов неуточненная;
- гипотензия, вызванная лекарственными средствами;
- простой хронический бронхит;
- болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках;
- гипертрофический пилоростеноз у взрослых;
- боль внизу спины;
- необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом;
- хронический обструктивный пиелонефрит;
- другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты;
- хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный;
- поверхностная травма волосистой части головы;
- последствия травмы мышцы и сухожилия верхней конечности;
- последствия других уточненных травм верхней конечности;
- последствия других переломов нижней конечности;
- наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль;
- последующее обследование после применения другого метода лечения злокачественного новобразования;
- в личном анамнезе другие психические и поведенческие расстройства;
- в личном анамнезе болезни системы кровообращения.
Помимо этого, в разделе "Нежелательные явления на прием противотуберкулезных препаратов (основной диагноз – туберкулез)" исключены нарушение сна и нефротоксичность.
Приказ вводится в действие с 8 февраля 2025 года.