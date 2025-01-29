Стандарт оказания стационарозамещающей помощи изменили в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 23 января 2025 года внесла изменения в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне являются:

острое заболевание и (или) обострение хронических заболеваний, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе по направлению фельдшера (врача) бригады отделения скорой медицинской помощи при организации ПМСП после обслуживания вызовов 4 категории;

активное плановое оздоровление группы пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению в организациях, имеющих прикрепленное население ;

; лечение пациента в стационарозамещающих условиях после выписки из круглосуточного стационара при наличии показаний.

Ранее к показаниям также относилось проведение курсов медицинской реабилитации третьего этапа.

Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне являются:

проведение диагностических исследований, процедур и (или) манипуляций, операций со специальной предоперационной подготовкой и (или) реанимационной поддержкой, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;

лечение пациентов после оперативных вмешательств, интенсивного курса лечения в условиях стационара (постинсультные, постинфарктные состояния и другие критические состояния), выписанных из стационара, нуждающихся в продолжении терапии и не требующих круглосуточного наблюдения;

проведение лечения с переливанием препаратов крови, кровезамещающих жидкостей, специфической гипосенсибилизирующей терапии, инъекций сильнодействующих препаратов, внутрисуставных введений лекарственных средств;

лечение пациентов, нуждающихся в химиотерапии, лучевой терапии при состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;

медицинская реабилитация с целью восстановления и поддержания здоровья пациентов, в том числе после химиотерапии, лучевой терапии.

Напомним, что первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому.

В свою очередь вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне.

Кроме того, из перечня заболеваний, подлежащих лечению в стационарозамещающих условиях, исключены:

железодефицитная анемия неуточненная;

гиперпролактинемия;

смешанная гиперлипидемия;

другие эндокринные и обменные нарушения, возникшие после медицинских процедур;

энцефалопатия неуточненная;

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с/без (застойной) сердечной недостаточностью;

дегенерация миокарда;

болезнь периферических сосудов неуточненная;

гипотензия, вызванная лекарственными средствами;

простой хронический бронхит;

болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках;

гипертрофический пилоростеноз у взрослых;

боль внизу спины;

необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом;

хронический обструктивный пиелонефрит;

другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты;

хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный;

поверхностная травма волосистой части головы;

последствия травмы мышцы и сухожилия верхней конечности;

последствия других уточненных травм верхней конечности;

последствия других переломов нижней конечности;

наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль;

последующее обследование после применения другого метода лечения злокачественного новобразования;

в личном анамнезе другие психические и поведенческие расстройства;

в личном анамнезе болезни системы кровообращения.

Помимо этого, в разделе "Нежелательные явления на прием противотуберкулезных препаратов (основной диагноз – туберкулез)" исключены нарушение сна и нефротоксичность.

Приказ вводится в действие с 8 февраля 2025 года.