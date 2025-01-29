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Право

Стандарт оказания стационарозамещающей помощи изменили в Казахстане

Пустая палата, больница, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:07 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения приказом от 23 января 2025 года внесла изменения в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на первичном уровне являются:

  • острое заболевание и (или) обострение хронических заболеваний, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе по направлению фельдшера (врача) бригады отделения скорой медицинской помощи при организации ПМСП после обслуживания вызовов 4 категории;
  • активное плановое оздоровление группы пациентов с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению в организациях, имеющих прикрепленное население;
  • лечение пациента в стационарозамещающих условиях после выписки из круглосуточного стационара при наличии показаний.

Ранее к показаниям также относилось проведение курсов медицинской реабилитации третьего этапа.

Показаниями для оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях на вторичном уровне являются:

  • проведение диагностических исследований, процедур и (или) манипуляций, операций со специальной предоперационной подготовкой и (или) реанимационной поддержкой, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
  • лечение пациентов после оперативных вмешательств, интенсивного курса лечения в условиях стационара (постинсультные, постинфарктные состояния и другие критические состояния), выписанных из стационара, нуждающихся в продолжении терапии и не требующих круглосуточного наблюдения;
  • проведение лечения с переливанием препаратов крови, кровезамещающих жидкостей, специфической гипосенсибилизирующей терапии, инъекций сильнодействующих препаратов, внутрисуставных введений лекарственных средств;
  • лечение пациентов, нуждающихся в химиотерапии, лучевой терапии при состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
  • медицинская реабилитация с целью восстановления и поддержания здоровья пациентов, в том числе после химиотерапии, лучевой терапии.

Напомним, что первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому.

В свою очередь вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне.

Кроме того, из перечня заболеваний, подлежащих лечению в стационарозамещающих условиях, исключены:

  • железодефицитная анемия неуточненная;
  • гиперпролактинемия;
  • смешанная гиперлипидемия;
  • другие эндокринные и обменные нарушения, возникшие после медицинских процедур;
  • энцефалопатия неуточненная;
  • гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с/без (застойной) сердечной недостаточностью;
  • дегенерация миокарда;
  • болезнь периферических сосудов неуточненная;
  • гипотензия, вызванная лекарственными средствами;
  • простой хронический бронхит;
  • болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках;
  • гипертрофический пилоростеноз у взрослых;
  • боль внизу спины;
  • необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом;
  • хронический обструктивный пиелонефрит;
  • другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты;
  • хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный;
  • поверхностная травма волосистой части головы;
  • последствия травмы мышцы и сухожилия верхней конечности;
  • последствия других уточненных травм верхней конечности;
  • последствия других переломов нижней конечности;
  • наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль;
  • последующее обследование после применения другого метода лечения злокачественного новобразования;
  • в личном анамнезе другие психические и поведенческие расстройства;
  • в личном анамнезе болезни системы кровообращения.

Помимо этого, в разделе "Нежелательные явления на прием противотуберкулезных препаратов (основной диагноз – туберкулез)" исключены нарушение сна и нефротоксичность.

Приказ вводится в действие с 8 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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