Минимальные цены на отдельные товары будут рассчитывать по-новому с 2026 года

И.о. министра финансов приказом от 31 октября 2025 года утвердил Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также Правила определения минимального уровня цен, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что орган государственных доходов ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивает у уполномоченного органа в области государственной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

Средние цены предприятий-производителей предоставляются в тенге за единицу измерения товара.

Орган государственных доходов ежегодно не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря рассчитывает и опубликовывает МУЦ на каждый вид товара на своем официальном интернет-ресурсе kgd.gov.kz.

Минимальный уровень цен (МУЦ) на товары, производимые в Казахстане, рассчитывается путем нахождения среднего арифметического между средней ценой предприятий-производителей и средней стоимостью ввезенных товаров.

Также правилами определено, что МУЦ по товарам, производство которых отсутствует в РК, определяется как среднее арифметическое между средним значением ценовой информации, используемой при контроле таможенной стоимости товаров, и средней стоимостью товаров, ввезенных в РК за предшествующие три месяца.

Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров.

МУЦ определяется ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, разделен на два раздела:

товары, производимые на территории РК;

товары, не производимые на территории РК.

В перечень товаров, производимых на территории РК, включили:

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;

спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);

водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее в сосудах ёмкостью 2 литра или менее;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема в сосудах емкостью более 2 литров;

яйца птиц в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus);

мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;

пшеница твердая, прочая, пшеница прочая;

прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;

дрожжи активные пекарные, сухие, прочие;

прочие плавленые сыры нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.%;

творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий;

картофель свежий или охлажденный, прочий;

капуста белокочанная свежая или охлажденная;

морковь свежая или охлажденная;

яблоки, прочие;

прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые, не для посева, кроме лущеных;

прочие нелетучие растительные масла жидкие, смешанные;

колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови;

прочие аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;

прочие аналогичные продукты не из мяса, мясных субпродуктов или крови;

макаронные изделия, прочие сушеные;

удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт;

прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;

антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые;

шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах: прочие.

В перечень товаров, не производимых на территории РК, вошли:

растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков, прочие;

грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные;

бананы, включая плантайны, свежие;

апельсины сладкие, свежие;

мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума);

хурма свежая;

прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus (черника) без добавления сахара или других подслащивающих веществ;

кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

В Минторговли пояснили, что механизм МУЦ принят по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется, начиная с 1 июля 2022 года.

К механизму МУЦ обращаются в случаях, когда налоговые органы фиксируют случаи ввоза товаров по экстремально низким ценам. Он не влияет на оптовые и розничные цены товаров и применяется только при расчете налогов при импорте, чтобы не допустить ухода от уплаты НДС.

Мы сообщали, что правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен. Данный перечень будет действовать до 31 декабря 2025 года.