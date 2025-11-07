#Народный юрист
Право

Минимальные цены на отдельные товары будут рассчитывать по-новому с 2026 года

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 08:58 Фото: Zakon.kz
И.о. министра финансов приказом от 31 октября 2025 года утвердил Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также Правила определения минимального уровня цен, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что орган государственных доходов ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивает у уполномоченного органа в области государственной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

Средние цены предприятий-производителей предоставляются в тенге за единицу измерения товара.

Орган государственных доходов ежегодно не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря рассчитывает и опубликовывает МУЦ на каждый вид товара на своем официальном интернет-ресурсе kgd.gov.kz.

Минимальный уровень цен (МУЦ) на товары, производимые в Казахстане, рассчитывается путем нахождения среднего арифметического между средней ценой предприятий-производителей и средней стоимостью ввезенных товаров.

Также правилами определено, что МУЦ по товарам, производство которых отсутствует в РК, определяется как среднее арифметическое между средним значением ценовой информации, используемой при контроле таможенной стоимости товаров, и средней стоимостью товаров, ввезенных в РК за предшествующие три месяца.

Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров.

МУЦ определяется ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, разделен на два раздела:

  • товары, производимые на территории РК;
  • товары, не производимые на территории РК.

В перечень товаров, производимых на территории РК, включили:

  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема  или более;
  • спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);
  • водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее в сосудах ёмкостью 2 литра или менее;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема в сосудах емкостью более 2 литров;
  • яйца птиц в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus);
  • мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
  • пшеница твердая, прочая, пшеница прочая;
  • прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
  • дрожжи активные пекарные, сухие, прочие;
  • прочие плавленые сыры нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.%;
  • творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий;
  • картофель свежий или охлажденный, прочий;
  • капуста белокочанная свежая или охлажденная;
  • морковь свежая или охлажденная;
  • яблоки, прочие;
  • прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые, не для посева, кроме лущеных;
  • прочие нелетучие растительные масла жидкие, смешанные;
  • колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови;
  • прочие аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
  • прочие аналогичные продукты не из мяса, мясных субпродуктов или крови;
  • макаронные изделия, прочие сушеные;
  • удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт;
  • прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
  • антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые;
  • шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах: прочие.

В перечень товаров, не производимых на территории РК, вошли:

  • растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков, прочие;
  • грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные;
  • бананы, включая плантайны, свежие;
  • апельсины сладкие, свежие;
  • мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума);
  • хурма свежая;
  • прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus (черника) без добавления сахара или других подслащивающих веществ;
  • кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

В Минторговли пояснили, что механизм МУЦ принят по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется, начиная с 1 июля 2022 года.

К механизму МУЦ обращаются в случаях, когда налоговые органы фиксируют случаи ввоза товаров по экстремально низким ценам. Он не влияет на оптовые и розничные цены товаров и применяется только при расчете налогов при импорте, чтобы не допустить ухода от уплаты НДС.

Мы сообщали, что правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен. Данный перечень будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
