Минимальные цены на отдельные товары будут рассчитывать по-новому с 2026 года
В правилах говорится, что орган государственных доходов ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивает у уполномоченного органа в области государственной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.
Средние цены предприятий-производителей предоставляются в тенге за единицу измерения товара.
Орган государственных доходов ежегодно не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря рассчитывает и опубликовывает МУЦ на каждый вид товара на своем официальном интернет-ресурсе kgd.gov.kz.
Минимальный уровень цен (МУЦ) на товары, производимые в Казахстане, рассчитывается путем нахождения среднего арифметического между средней ценой предприятий-производителей и средней стоимостью ввезенных товаров.
Также правилами определено, что МУЦ по товарам, производство которых отсутствует в РК, определяется как среднее арифметическое между средним значением ценовой информации, используемой при контроле таможенной стоимости товаров, и средней стоимостью товаров, ввезенных в РК за предшествующие три месяца.
Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров.
МУЦ определяется ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.
Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, разделен на два раздела:
- товары, производимые на территории РК;
- товары, не производимые на территории РК.
В перечень товаров, производимых на территории РК, включили:
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% объема или более;
- спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac);
- водка с концентрацией спирта 45,4% объема или менее в сосудах ёмкостью 2 литра или менее;
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема в сосудах емкостью более 2 литров;
- яйца птиц в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus);
- мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты;
- пшеница твердая, прочая, пшеница прочая;
- прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее;
- дрожжи активные пекарные, сухие, прочие;
- прочие плавленые сыры нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.%;
- творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий;
- картофель свежий или охлажденный, прочий;
- капуста белокочанная свежая или охлажденная;
- морковь свежая или охлажденная;
- яблоки, прочие;
- прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые, не для посева, кроме лущеных;
- прочие нелетучие растительные масла жидкие, смешанные;
- колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови;
- прочие аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
- прочие аналогичные продукты не из мяса, мясных субпродуктов или крови;
- макаронные изделия, прочие сушеные;
- удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт;
- прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
- антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые;
- шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах: прочие.
В перечень товаров, не производимых на территории РК, вошли:
- растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков, прочие;
- грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные;
- бананы, включая плантайны, свежие;
- апельсины сладкие, свежие;
- мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума);
- хурма свежая;
- прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus (черника) без добавления сахара или других подслащивающих веществ;
- кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3).
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
В Минторговли пояснили, что механизм МУЦ принят по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется, начиная с 1 июля 2022 года.
К механизму МУЦ обращаются в случаях, когда налоговые органы фиксируют случаи ввоза товаров по экстремально низким ценам. Он не влияет на оптовые и розничные цены товаров и применяется только при расчете налогов при импорте, чтобы не допустить ухода от уплаты НДС.
Мы сообщали, что правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен. Данный перечень будет действовать до 31 декабря 2025 года.