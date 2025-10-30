#АЭС в Казахстане
Право

Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 16:49 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 17 октября 2025 года внесены изменения в приказ об установлении величины процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2025 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности Фонда, 1,23% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

1,23% – это процент от активов, который Фонд получает за свою деятельность.

Ранее приказом от 3 февраля 2025 года была установлена величина процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонду на 2025 год в размере 1,18%.

В 2024 году ставку корректировали в размере 1,32%. До корректировки она составляла 1,18%.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
