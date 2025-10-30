Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год
"Установить на 2025 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности Фонда, 1,23% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
1,23% – это процент от активов, который Фонд получает за свою деятельность.
Ранее приказом от 3 февраля 2025 года была установлена величина процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонду на 2025 год в размере 1,18%.
В 2024 году ставку корректировали в размере 1,32%. До корректировки она составляла 1,18%.