Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год

Приказом и.о. министра здравоохранения от 11 ноября 2025 года внесены изменения в величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2025 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности Фонда, 1,55% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

При этом добавлено, что Фонду до 31 декабря 2025 года необходимо обеспечить выплату возмещения в республиканский бюджет в сумме 3 772 677 тысяч тенге согласно предписанию Высшей аудиторской палаты РК от 1 февраля 2023 года.

Приказ вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год в рамках предельной величины на осуществление деятельности фонда 1,18% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.