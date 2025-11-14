#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Право

Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 12:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом и.о. министра здравоохранения от 11 ноября 2025 года внесены изменения в величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2025 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности Фонда, 1,55% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

При этом добавлено, что Фонду до 31 декабря 2025 года необходимо обеспечить выплату возмещения в республиканский бюджет в сумме 3 772 677 тысяч тенге согласно предписанию Высшей аудиторской палаты РК от 1 февраля 2023 года.

Приказ вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год в рамках предельной величины на осуществление деятельности фонда 1,18% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год
16:49, 30 октября 2025
Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год
Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения
14:18, 13 января 2025
Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения
Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения
10:22, 10 февраля 2025
Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: