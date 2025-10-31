#Народный юрист
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 18:02 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев утвердил положение о Республиканском оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба.
  • Президент изменил Правила прохождения воинской службы в Вооруженных силах: установлены особенности прохождения службы в резерве.
  • Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.
  • Новые правила расчета коэффициента налоговой нагрузки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начнут применять с 1 января 2026 года.
  • Со следующего года Госкорпорация будет предоставлять сведения о недвижимости и земельных участках граждан и юридических лиц в КГД.
  • Новые правила представления интернет-площадками данных в КГД о реализованных товарах, оказанных услугах, выполненных работах и выплатах физическим лицам введут в Казахстане с 2026 года.
  • Обновлены Правила рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам человека.
  • Учет потребителей медицинских услуг в системе ОСМС будут вести по-новому.
  • Утвержден перечень креативных индустрий – в него вошло 43 вида деятельности в области культуры, искусства, архитектуры, народных промыслов, геймдевелопмент и др.
  • Минфин уточнил перечень казахстанцев и иностранцев, представляющих Декларацию о доходах и имуществе в 2025 году.
  • Правила выписки и форма счетов-фактур изменятся в 2026 году.
  • Стандарт организации оказания первичной медико-санитарной помощи обновили в Минздраве.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
