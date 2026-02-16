#Референдум-2026
Право

Министерству просвещения обновили функции

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 11 февраля 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 11 июля 2026 года вводятся в действие следующие функции:

  • осуществление образовательного мониторинга и цифровое обеспечение системы управления образованием, утверждение правил организации и функционирования цифровых объектов в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования;
  • определение цифровых объектов в области образования для осуществления приема педагогов на работу в государственные дошкольные организации, организации среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования;
  • разработка и утверждение правил формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, интеграции и обеспечения кибербезопасности цифровой системы «Национальная образовательная база данных;
  • разработка и утверждение минимальных требований к цифровым объектам информатизации в области образования;
  • принятие мер по оптимизации и автоматизации процессов оказания государственных услуг в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • осуществление уведомительного порядка в электронном виде посредством государственной цифровой системы разрешений и уведомлений согласно правилам ее функционирования;
  • осуществление проверок сведений о совершении лицом уголовного правонарушения у граждан РК, постоянно проживающих на территории РК, путем взаимодействия цифровых объектов государственных органов;

В новой редакции также изложены функции министерства:

  • определение по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования оператора, осуществляющего размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием и выплату государственных стипендий, за исключением государственных именных стипендий, государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием, в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования, а также осуществляющего координацию деятельности участников подушевого нормативного финансирования в пределах, предусмотренных законодательством РК, и обеспечивающего мониторинг и контроль за соблюдением лицами, указанными в пункте 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан "Об образовании", своих обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств в случае неотработки;
  • формирование и утверждение перечня международных олимпиад по общеобразовательным предметам, по которым победители, призеры и педагоги, подготовившие их, победители международных конкурсов научных проектов, педагоги, подготовившие их, поощряются единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств;
  • утверждение правил выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их, а также размеров единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их;

Правила также дополнены подпунктом следующего содержания:

  • разработка и утверждение правил по разработке, согласованию и утверждению образовательно-оздоровительных программ несовершеннолетним, а также требований к их структуре и содержанию; 

С 1 февраля 2026 года положение дополнено новыми функциями:

  • утверждение правил проведения государственной аттестации организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;
  • проведение государственной аттестации организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением военных, специальных учебных заведений, реализующих программы высшего и послевузовского образования, организаций образования, осуществляющих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, и Академии правосудия;
  • утверждение критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемых для проведения плановой проверки в области защиты прав детей;

Изложено в новой редакции:

  • по результатам контрольных и проверочных мероприятий составление протоколов об административных правонарушениях, наложение административных взысканий за административные правонарушения по статьям, отнесенным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к компетенции уполномоченного органа в области образования и уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, возбуждение и передача их в судебные органы, участие в судебных процессах;

С 26 февраля 2026 года подпункт изложен в следующей редакции:

  • исключение организаций образования из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
  • ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;

Со 2 марта 2026 года ряд функций изложен в новой редакции и дополнен новыми:

  • разработка и утверждение типовых правил деятельности кабинетов помощи детям - жертвам насилия;
  • организация повышения квалификации педагогов по вопросам профилактики правонарушений, насилия, жесткого обращения, травли (буллинга) несовершеннолетних;
  • разработка и утверждение правил прохождения повышения квалификации, сроков его прохождения сотрудниками регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан;
  • разработка и утверждение правил обеспечения и ношения одежды установленного образца сотрудниками регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан;
  • разработка и утверждение правил разработки, согласования и утверждения образовательных программ повышения квалификации сотрудников регионального уполномоченного органа по защите прав детей Республики Казахстан;
  • разработка и утверждение правил педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания в организациях образования;
  • совместно с заинтересованными государственными органами разработка и утверждение правил выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;
  • разработка и утверждение программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;
  • разработка и утверждение правил образования и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • участие в реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, защиты прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

С 1 апреля 2026 года функции вводятся в следующей редакции:

выдача лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

  • начального образования;
  • основного среднего образования;
  • общего среднего образования;
  •  технического и профессионального образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;
  • послесреднего образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;
  • духовного образования;
  • дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним;

осуществление приема уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения и дополнительного образования для детей, не включающей предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним;

С 1 сентября 2026 года вводятся в действие новые функции:

  • разработка и утверждение методики оценки рейтинговых показателей достижений деятельности организации технического и профессионального, послесреднего образования;
  • разработка и утверждение правил ранжирования организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
  • проведение ранжирования организаций технического и профессионального, послесреднего образования на основе методики оценки рейтинговых показателей достижений деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования и правил их ранжирования; 

Постановление вводится в действие с 4 февраля 2026 года, за исключением ряда указанных норм.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
