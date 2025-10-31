Штрафы для тех, кто не экономит электроэнергию, могут увеличить в разы
Экономика должна быть экономной, как говорили в былую эпоху. Но идея пережила десятилетия: требования государства относительно необходимости энергосбережения и экономного использования прочих ресурсов остаются актуальными и сейчас.
В 2013 году даже был принят Закон РК "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности". Он предписывал всем ИП и юрлицам (как государственным, так частным), потребляющим энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в год (т.е. угля), проходить энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет (пункт 4 статьи 16 Закона). В обязательном порядке, за исключением государственных учреждений – школ, больниц и т.п.
По результатам энергоаудита выписывались предписания о последующем "снижении объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до определенных величин", тем самым проверяемые субъекты (внесенные в ГЭР, государственный экономический реестр) брали на себя обязательство об увеличении энергоэффективности.
Соответственно, в главе 17 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливались штрафы за:
- превышение нормативов энергопотребления (устанавливаются уполномоченным органом для каждой сферы деятельности),
- несоблюдение требований об увеличении энергоэффективности,
- несоблюдение порядка проведения энергоаудита (в том числе и, вообще, непроведение аудита).
Смысл всего этого свода правил заключался, понятное дело, в том, чтобы стимулировать экономить энергию – по крайней мере, тех, кто ее потребляет в промышленных объемах. Проблема в том, что не рассчитали один момент.
Предусмотренная ответственность оказалась настолько несущественной для нарушителей, что они предпочитают выплатить штраф, нежели соблюдать правила. А иных вообще не наказывают деньгами.
Согласно статье 289 КОАП, за превышение нормативов энергопотребления предусмотрены:
- для субъектов малого предпринимательства – предупреждение;
- для субъектов среднего предпринимательства – штраф в размере 3% от стоимости энергетических ресурсов, использованных сверх утвержденных нормативов;
- для крупного бизнеса – штраф в размере 10% от стоимости энергетических ресурсов, использованных сверх утвержденных нормативов.
Согласно же предлагаемым поправкам, штраф для всех субъектов ГЭР независимо от размера бизнеса хотят поднять до 50% от стоимости сверхнормативной использованной энергии. А в случае повтора нарушения в течение года – до 100%.
Аналогично – и за остальные правонарушения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Если субъект предоставляет неполную либо недостоверную информацию в реестр, штраф повышают (поправки в статью 292 КОАП):
- от нынешних 10 до 80 МРП – для малого бизнеса;
- от 20 до 160 МРП – для среднего бизнеса;
- от 200 до 400 МРП – крупного бизнеса.
Кроме того, к ответственности планируют привлекать помимо предпринимателей руководителей государственных учреждений, которые сейчас в этом плане безнаказанны.
Если же субъекты не увеличивает энергоэффективность согласно требованиям по результатам энергоаудита, то малый бизнес заплатит штраф в размере 100 МРП, средний – 500 МРП, крупный – 1000 МРП. Сравните: сейчас они платят согласно все той же статье 292 КОАП 10, 20 и 200 МРП.
Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности" инициирован депутатами и с 28 октября 2025 года рассматривается Мажилисом.