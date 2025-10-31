Штрафы для тех, кто не экономит электроэнергию, могут увеличить в разы

В Казахстане намерены многократно увеличить штрафы для тех, кто не экономит электричество и другие виды энергии. Речь идет пока, спешим успокоить, не о рядовых потребителях, а о бизнесе и государственных учреждениях. Поправки в КОАП сейчас рассматривают в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Экономика должна быть экономной, как говорили в былую эпоху. Но идея пережила десятилетия: требования государства относительно необходимости энергосбережения и экономного использования прочих ресурсов остаются актуальными и сейчас.

В 2013 году даже был принят Закон РК "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности". Он предписывал всем ИП и юрлицам (как государственным, так частным), потребляющим энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в год (т.е. угля), проходить энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет (пункт 4 статьи 16 Закона). В обязательном порядке, за исключением государственных учреждений – школ, больниц и т.п.

По результатам энергоаудита выписывались предписания о последующем "снижении объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до определенных величин", тем самым проверяемые субъекты (внесенные в ГЭР, государственный экономический реестр) брали на себя обязательство об увеличении энергоэффективности.

Соответственно, в главе 17 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливались штрафы за:

превышение нормативов энергопотребления (устанавливаются уполномоченным органом для каждой сферы деятельности),

несоблюдение требований об увеличении энергоэффективности,

несоблюдение порядка проведения энергоаудита (в том числе и, вообще, непроведение аудита).

Смысл всего этого свода правил заключался, понятное дело, в том, чтобы стимулировать экономить энергию – по крайней мере, тех, кто ее потребляет в промышленных объемах. Проблема в том, что не рассчитали один момент.

Предусмотренная ответственность оказалась настолько несущественной для нарушителей, что они предпочитают выплатить штраф, нежели соблюдать правила. А иных вообще не наказывают деньгами.

Согласно статье 289 КОАП, за превышение нормативов энергопотребления предусмотрены:

для субъектов малого предпринимательства – предупреждение;

для субъектов среднего предпринимательства – штраф в размере 3% от стоимости энергетических ресурсов, использованных сверх утвержденных нормативов;

для крупного бизнеса – штраф в размере 10% от стоимости энергетических ресурсов, использованных сверх утвержденных нормативов.

Согласно же предлагаемым поправкам, штраф для всех субъектов ГЭР независимо от размера бизнеса хотят поднять до 50% от стоимости сверхнормативной использованной энергии. А в случае повтора нарушения в течение года – до 100%.

Аналогично – и за остальные правонарушения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Если субъект предоставляет неполную либо недостоверную информацию в реестр, штраф повышают (поправки в статью 292 КОАП):

от нынешних 10 до 80 МРП – для малого бизнеса;

от 20 до 160 МРП – для среднего бизнеса;

от 200 до 400 МРП – крупного бизнеса.

Кроме того, к ответственности планируют привлекать помимо предпринимателей руководителей государственных учреждений, которые сейчас в этом плане безнаказанны.

Если же субъекты не увеличивает энергоэффективность согласно требованиям по результатам энергоаудита, то малый бизнес заплатит штраф в размере 100 МРП, средний – 500 МРП, крупный – 1000 МРП. Сравните: сейчас они платят согласно все той же статье 292 КОАП 10, 20 и 200 МРП.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности" инициирован депутатами и с 28 октября 2025 года рассматривается Мажилисом.