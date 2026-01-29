При неуплаченном штрафе за нарушение ПДД нельзя будет растаможить или перерегистрировать ТС
В Законе РК "О дорожном движении" есть статья 93, касающаяся ответственности за нарушение законодательства РК о дорожном движении. Норма эта – бланкетная, т.е. не содержит конкретной информации, а ссылается на другие нормативные акты, причем, опять же, не четко на те или иные нормы, а вообще на законодательство:
"Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере дорожного движения, несут ответственность в соответствии с законами РК".
При этом информация, какое наказание и за какие нарушения, содержится в многочисленных статьях УК и КОАП.
Рационально. Тем не менее, авторы законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей", который внесен в Мажилис, сочли необходимым предложить дополнение к упомянутой лаконичной статье 93 Законе РК "О дорожном движении".
Вот этот предложенный текст:
"Лицам, имеющим неисполненное постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписание о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, отказывается в предоставлении государственных услуг в сфере дорожного движения до их исполнения".
То есть, не уплатил штраф – не сможешь, к примеру, поставить на первичный учет новый автомобиль. Или снять с регистрации машину при ее продаже. Или получить водительские права. Всего таких услуг на сайте электронного правительства в разделе "Автомобильный транспорт" сейчас насчитывается 15 (но, разумеется, число это может со временем меняться).
Перечислим те из них, которые касаются физических лиц, для которых автоперевозки – не бизнес, так сказать, автолюбителей:
- таможенная декларация на транспортное средство,
- первичная регистрация ТС, приобретенных у официальных дилеров на территории РК,
- регистрация (перерегистрация) автотранспорта,
- выдача медицинской справки по форме № 073/у – о допуске к управлению ТС,
- получение водительских прав,
- заказ государственного регистрационного номерного знака,
- выдача дубликата ГРНЗ,
- регистрация переоборудования авто,
- регистрация залога движимого имущества,
- поиск наличия залога движимого имущества,
- корректировка ошибочных сведений ТС.
Почему предлагаются новые правила – это очевидно: дисциплинировать водителей. Или, как сказано в сравнительной таблице к законопроекту:
"Данные поправки способствуют реализации принципа "неотвратимости наказания" за совершение правонарушений".
При этом некоторые ограничения для тех, кто не платит штрафы, существовали и ранее. Но те правила были неполные и противоречивые. Потому, собственно, их и отменили.
Напомним, до 2019 года действовал порядок, когда перерегистрацию ТС (например, при продаже) нельзя было сделать без своевременного техосмотра и "наличия своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа" (соответственно пп. 2) и 8) пункта 2 статьи 67 Закона РК "О дорожном движении").
Однако законом "об изменениях и дополнениях" от 19.04.2019 вышеупомянутые подпункты были исключены.
Почему? Речь в упраздненных правилах шла лишь о постановлениях о наложении штрафа, т.е. о ситуациях, когда нарушителя остановили инспекторы и составили протокол, чем и запускали маховик административного дела. Если же нарушение ПДД зафиксировали "специальные контрольно-измерительные техсредства, работающие в автоматическом режиме", то протокол не составляется (статья 807 КОАП), а дело "считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа автовладельцу (часть 4 статьи 802 КОАП).
В обоих случаях итогом является штраф, но надо понимать, что юридически предписание – это не постановление: иная процессуальная природа, а точнее, несоблюдение многих привычных правил процессуального порядка рассмотрения дел об административном правонарушении. Из которых главное: решение принимают не уполномоченные люди, а машина. Это создает немало проблем, в частности, с обжалованием таких вот решений.
А конкретно в нашем случае, как видим, неуплата таких "автоматических" штрафов де-юре не препятствовала снятию авто с учета. На практике при оформлении водителям могли говорить о необходимости уплаты штрафов, но это уже другой вопрос...
Еще один важный момент: получать остальные "госуслуги в сфере дорожного движения" (а их, как уже говорилось, немало), долги по штрафам вообще никак не мешали.
У юристов, кстати, нет единодушного мнения, как следует решать эту дилемму с постановлениями-предписаниями. Скажем, в соседней юрисдикции, в РФ, заведен порядок, что фиксация нарушения техсредствами не влечет предписания о штрафе, но сначала уполномоченное должностное лицо или орган выносит по данному факту постановление – и далее процесс развивается по обычной схеме, как если бы нарушителя остановил инспектор (согласно части 3 статьи 28.6 КОАП РФ).
У нас постановления-предписания сосуществуют параллельно – пока, во всяком случае. И что касается возможности получать госуслуги (в сфере дорожного движения), то законодатель, как следует из предложенной нормы, решил бывшую проблему, приравняв для данной конкретной ситуации "автоматические" предписания к постановлениям об административном взыскании в виде штрафа: оба будут являться причиной отказа "до их исполнения".
Поправки пока лишь внесены в Мажилис, т.е. для принятия новелл и вступления их в действие предстоит ряд официальных процедур.
Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что вышеупомянутый законопроект содержит и другие изменения. В частности, предлагается установить более строгие правила деятельности автошкол.