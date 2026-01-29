#Казахстан в сравнении
Право

При неуплаченном штрафе за нарушение ПДД нельзя будет растаможить или перерегистрировать ТС

Автоцон, госномера для автомобилей, вип-номера, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, номера машин, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 15:54 Фото: gov4c.kz
Лицам, не оплатившим штрафы за нарушения ПДД, будут отказывать в предоставлении госуслуг в сфере дорожного движения. До тех пор, пока не оплатят. Таких услуг, например, на портале eGov – 15. Мера предложена в рамках поправок, которые сейчас рассматривают в Мажилисе, пишет Zakon.kz.

В Законе РК "О дорожном движении" есть статья 93, касающаяся ответственности за нарушение законодательства РК о дорожном движении. Норма эта – бланкетная, т.е. не содержит конкретной информации, а ссылается на другие нормативные акты, причем, опять же, не четко на те или иные нормы, а вообще на законодательство:

"Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере дорожного движения, несут ответственность в соответствии с законами РК".

При этом информация, какое наказание и за какие нарушения, содержится в многочисленных статьях УК и КОАП.

Рационально. Тем не менее, авторы законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей", который внесен в Мажилис, сочли необходимым предложить дополнение к упомянутой лаконичной статье 93 Законе РК "О дорожном движении".

Вот этот предложенный текст:

"Лицам, имеющим неисполненное постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписание о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, отказывается в предоставлении государственных услуг в сфере дорожного движения до их исполнения".

То есть, не уплатил штраф – не сможешь, к примеру, поставить на первичный учет новый автомобиль. Или снять с регистрации машину при ее продаже. Или получить водительские права. Всего таких услуг на сайте электронного правительства в разделе "Автомобильный транспорт" сейчас насчитывается 15 (но, разумеется, число это может со временем меняться).

Перечислим те из них, которые касаются физических лиц, для которых автоперевозки – не бизнес, так сказать, автолюбителей:

  • таможенная декларация на транспортное средство,
  • первичная регистрация ТС, приобретенных у официальных дилеров на территории РК,
  • регистрация (перерегистрация) автотранспорта,
  • выдача медицинской справки по форме № 073/у – о допуске к управлению ТС,
  • получение водительских прав,
  • заказ государственного регистрационного номерного знака,
  • выдача дубликата ГРНЗ,
  • регистрация переоборудования авто,
  • регистрация залога движимого имущества,
  • поиск наличия залога движимого имущества,
  • корректировка ошибочных сведений ТС.

Почему предлагаются новые правила – это очевидно: дисциплинировать водителей. Или, как сказано в сравнительной таблице к законопроекту:

"Данные поправки способствуют реализации принципа "неотвратимости наказания" за совершение правонарушений".

При этом некоторые ограничения для тех, кто не платит штрафы, существовали и ранее. Но те правила были неполные и противоречивые. Потому, собственно, их и отменили.

Напомним, до 2019 года действовал порядок, когда перерегистрацию ТС (например, при продаже) нельзя было сделать без своевременного техосмотра и "наличия своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа" (соответственно пп. 2) и 8) пункта 2 статьи 67 Закона РК "О дорожном движении").

Однако законом "об изменениях и дополнениях" от 19.04.2019 вышеупомянутые подпункты были исключены.

Почему? Речь в упраздненных правилах шла лишь о постановлениях о наложении штрафа, т.е. о ситуациях, когда нарушителя остановили инспекторы и составили протокол, чем и запускали маховик административного дела. Если же нарушение ПДД зафиксировали "специальные контрольно-измерительные техсредства, работающие в автоматическом режиме", то протокол не составляется (статья 807 КОАП), а дело "считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа автовладельцу (часть 4 статьи 802 КОАП).

В обоих случаях итогом является штраф, но надо понимать, что юридически предписание – это не постановление: иная процессуальная природа, а точнее, несоблюдение многих привычных правил процессуального порядка рассмотрения дел об административном правонарушении. Из которых главное: решение принимают не уполномоченные люди, а машина. Это создает немало проблем, в частности, с обжалованием таких вот решений.

А конкретно в нашем случае, как видим, неуплата таких "автоматических" штрафов де-юре не препятствовала снятию авто с учета. На практике при оформлении водителям могли говорить о необходимости уплаты штрафов, но это уже другой вопрос...

Еще один важный момент: получать остальные "госуслуги в сфере дорожного движения" (а их, как уже говорилось, немало), долги по штрафам вообще никак не мешали.

У юристов, кстати, нет единодушного мнения, как следует решать эту дилемму с постановлениями-предписаниями. Скажем, в соседней юрисдикции, в РФ, заведен порядок, что фиксация нарушения техсредствами не влечет предписания о штрафе, но сначала уполномоченное должностное лицо или орган выносит по данному факту постановление – и далее процесс развивается по обычной схеме, как если бы нарушителя остановил инспектор (согласно части 3 статьи 28.6 КОАП РФ).

У нас постановления-предписания сосуществуют параллельно – пока, во всяком случае. И что касается возможности получать госуслуги (в сфере дорожного движения), то законодатель, как следует из предложенной нормы, решил бывшую проблему, приравняв для данной конкретной ситуации "автоматические" предписания к постановлениям об административном взыскании в виде штрафа: оба будут являться причиной отказа "до их исполнения".

Поправки пока лишь внесены в Мажилис, т.е. для принятия новелл и вступления их в действие предстоит ряд официальных процедур.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что вышеупомянутый законопроект содержит и другие изменения. В частности, предлагается установить более строгие правила деятельности автошкол.

Андрей Губенко
Андрей Губенко
