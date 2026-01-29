При неуплаченном штрафе за нарушение ПДД нельзя будет растаможить или перерегистрировать ТС

Лицам, не оплатившим штрафы за нарушения ПДД, будут отказывать в предоставлении госуслуг в сфере дорожного движения. До тех пор, пока не оплатят. Таких услуг, например, на портале eGov – 15. Мера предложена в рамках поправок, которые сейчас рассматривают в Мажилисе, пишет Zakon.kz.

В Законе РК "О дорожном движении" есть статья 93, касающаяся ответственности за нарушение законодательства РК о дорожном движении. Норма эта – бланкетная, т.е. не содержит конкретной информации, а ссылается на другие нормативные акты, причем, опять же, не четко на те или иные нормы, а вообще на законодательство:

"Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере дорожного движения, несут ответственность в соответствии с законами РК".

При этом информация, какое наказание и за какие нарушения, содержится в многочисленных статьях УК и КОАП.

Рационально. Тем не менее, авторы законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей", который внесен в Мажилис, сочли необходимым предложить дополнение к упомянутой лаконичной статье 93 Законе РК "О дорожном движении".

Вот этот предложенный текст:

"Лицам, имеющим неисполненное постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписание о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, отказывается в предоставлении государственных услуг в сфере дорожного движения до их исполнения".

То есть, не уплатил штраф – не сможешь, к примеру, поставить на первичный учет новый автомобиль. Или снять с регистрации машину при ее продаже. Или получить водительские права. Всего таких услуг на сайте электронного правительства в разделе "Автомобильный транспорт" сейчас насчитывается 15 (но, разумеется, число это может со временем меняться).

Перечислим те из них, которые касаются физических лиц, для которых автоперевозки – не бизнес, так сказать, автолюбителей:

таможенная декларация на транспортное средство,

первичная регистрация ТС, приобретенных у официальных дилеров на территории РК,

регистрация (перерегистрация) автотранспорта,

выдача медицинской справки по форме № 073/у – о допуске к управлению ТС,

получение водительских прав,

заказ государственного регистрационного номерного знака,

выдача дубликата ГРНЗ,

регистрация переоборудования авто,

регистрация залога движимого имущества,

поиск наличия залога движимого имущества,

корректировка ошибочных сведений ТС.

Почему предлагаются новые правила – это очевидно: дисциплинировать водителей. Или, как сказано в сравнительной таблице к законопроекту:

"Данные поправки способствуют реализации принципа "неотвратимости наказания" за совершение правонарушений".

При этом некоторые ограничения для тех, кто не платит штрафы, существовали и ранее. Но те правила были неполные и противоречивые. Потому, собственно, их и отменили.

Напомним, до 2019 года действовал порядок, когда перерегистрацию ТС (например, при продаже) нельзя было сделать без своевременного техосмотра и "наличия своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа" (соответственно пп. 2) и 8) пункта 2 статьи 67 Закона РК "О дорожном движении").

Однако законом "об изменениях и дополнениях" от 19.04.2019 вышеупомянутые подпункты были исключены.

Почему? Речь в упраздненных правилах шла лишь о постановлениях о наложении штрафа, т.е. о ситуациях, когда нарушителя остановили инспекторы и составили протокол, чем и запускали маховик административного дела. Если же нарушение ПДД зафиксировали "специальные контрольно-измерительные техсредства, работающие в автоматическом режиме", то протокол не составляется (статья 807 КОАП), а дело "считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа автовладельцу (часть 4 статьи 802 КОАП).

В обоих случаях итогом является штраф, но надо понимать, что юридически предписание – это не постановление: иная процессуальная природа, а точнее, несоблюдение многих привычных правил процессуального порядка рассмотрения дел об административном правонарушении. Из которых главное: решение принимают не уполномоченные люди, а машина. Это создает немало проблем, в частности, с обжалованием таких вот решений.

А конкретно в нашем случае, как видим, неуплата таких "автоматических" штрафов де-юре не препятствовала снятию авто с учета. На практике при оформлении водителям могли говорить о необходимости уплаты штрафов, но это уже другой вопрос...

Еще один важный момент: получать остальные "госуслуги в сфере дорожного движения" (а их, как уже говорилось, немало), долги по штрафам вообще никак не мешали.

У юристов, кстати, нет единодушного мнения, как следует решать эту дилемму с постановлениями-предписаниями. Скажем, в соседней юрисдикции, в РФ, заведен порядок, что фиксация нарушения техсредствами не влечет предписания о штрафе, но сначала уполномоченное должностное лицо или орган выносит по данному факту постановление – и далее процесс развивается по обычной схеме, как если бы нарушителя остановил инспектор (согласно части 3 статьи 28.6 КОАП РФ).

У нас постановления-предписания сосуществуют параллельно – пока, во всяком случае. И что касается возможности получать госуслуги (в сфере дорожного движения), то законодатель, как следует из предложенной нормы, решил бывшую проблему, приравняв для данной конкретной ситуации "автоматические" предписания к постановлениям об административном взыскании в виде штрафа: оба будут являться причиной отказа "до их исполнения".

Поправки пока лишь внесены в Мажилис, т.е. для принятия новелл и вступления их в действие предстоит ряд официальных процедур.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что вышеупомянутый законопроект содержит и другие изменения. В частности, предлагается установить более строгие правила деятельности автошкол.