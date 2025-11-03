Как будут контролировать уплату НДС по выставочно-ярмарочной торговле с 2026 года

Министр финансов приказом от 28 октября 2025 года утвердил Правила контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок контроля за уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) по выставочно-ярмарочной торговле товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории другого государства – члена Евразийского экономического союза.

Указывается, что правила не распространяются на организацию и проведение выставок, которые не предусматривают реализацию товаров, демонстрируемых на данных выставках.

Налогоплательщик РК, организующий выставочно-ярмарочную торговлю (организатор), за 10 рабочих дней до ее начала направляет в орган государственных доходов по месту нахождения уведомление о проведении выставочно-ярморочной торговли и список участников торговли из государств – членов ЕАЭС.

К уведомлению прилагают:

копию решения организатора о проведении выставочно-ярмарочной торговли с указанием ее цели и назначения, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (при его наличии), а также печатью организатора (за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства);

документ, подтверждающий согласование времени и места проведения выставочно-ярмарочной торговли с местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы.

При приобретении налогоплательщиком РК на выставочно-ярмарочной торговле товаров, по которым не уплачен НДС, уплата НДС осуществляется собственником товаров при наличии договора (контракта) купли-продажи товара с участником выставочно-ярмарочной торговли налогоплательщиком (плательщиком) государства – члена ЕАЭС (налогоплательщик-нерезидент).

При этом один экземпляр такого договора или контракта налогоплательщик-нерезидент передает организатору.

При отсутствии договора (контракта) с налогоплательщиком-нерезидентом уплата НДС по таким товарам осуществляется организатором.

Организатор при завершении выставочно-ярмарочной торговли представляет в орган госдоходов по месту нахождения отчет по уведомлению о проведении выставочно-ярмарочной торговли.

К отчету прилагается:

договор с участником выставочно-ярмарочной торговли налогоплательщиком-нерезидентом, на основании которого реализованы товары в выставочно-ярмарочной торговле;

платежный документ об уплате НДС;

документ, подтверждающий ввоз товара на территорию РК участником выставочно-ярмарочной торговли налогоплательщиком-нерезидентом;

документ, подтверждающий вывоз товара с территории РК участником выставочно-ярмарочной торговли налогоплательщиком-нерезидентом после завершения такой торговли.

На основании представленного организатором отчета органом государственных доходов производится начисление НДС на его лицевые счета по кодам бюджетной классификации.

При непредставлении организатором отчета на основании уведомления органом государственных доходов производится начисление НДС на его лицевые счета по кодам бюджетной классификации.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

