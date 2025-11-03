Утверждены правила ввоза и применения сим-боксов

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 28 октября 2025 года утвердил Правила ввоза, регистрации, реализации и применения GSM-шлюзов (сим-боксов), сообщает Zakon.kz.

Ввоз GSM-шлюзов (сим-боксов) осуществляется только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи (оператор).

Перечень операторов, имеющих лицензию на предоставление услуг в области связи, указан на интернет-ресурсе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Регистрации подлежат GSM-шлюзы (сим-боксы), произведенные на территории Республики Казахстан и завезенные на территорию Республики Казахстан.

Регистрация (перерегистрация) GSM-шлюзов (сим-боксов) осуществляется на безвозмездной основе.

Для регистрации (перерегистрации) GSM-шлюза (сим-бокса) его владелец посредством автоматической системы обслуживания GSM-шлюзов (сим-боксов) либо обратившись в офис оператора базы данных представляет сведения об:

ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица);

идентификационном коде GSM-шлюза (сим-бокса).

При этом ответственность за правильность предоставленных сведений несет владелец GSM-шлюза (сим-бокса).

С момента получения сведений оператор базы данных в течение трех рабочих часов для физических лиц, шести рабочих часов для юридических лиц выполняет верификацию в соответствии с Правилами БДИК:

на наличие в базе данных идентичного идентификационного кода GSM-шлюза (сим-бокса), зарегистрированного за другим владельцем;

на наличие в базе данных сведений об идентификационном коде GSM-шлюза (сим-бокса) в части подтверждения законности использования в сетях сотовой связи Республики Казахстан на основании результатов его успешной верификации.

При отсутствии сведений об идентификационном коде GSM-шлюза (сим-бокса) в части подтверждения законности его использования в сетях сотовой связи РК в результате верификации оператор базы данных вносит сведения об GSM-шлюзе (сим-боксе) в серый список.

При этом срок предоставления доступа к услугам сотовой связи GSM-шлюзом (сим-боксом), внесенным в серый список, составляет 30 календарных дней с момента первоначального подключения GSM-шлюза (сим-бокса) к сети оператора сотовой связи.

По истечении указанного срока оператор базы данных осуществляет повторную верификацию в течение трех рабочих часов для физических лиц, шести рабочих часов для юридических лиц для целей актуализации сведений об идентификационном коде GSM-шлюза (сим-бокса), внесенном в серый список, в части подтверждения законности его использования в сетях сотовой связи республики.

По результатам верификации оператор базы данных в течение двух рабочих часов для физических лиц, четырех рабочих часов для юридических лиц отказывает в регистрации (перерегистрации) GSM-шлюза (сим-бокса) при наличии следующих оснований:

внесение GSM-шлюза (сим-бокса) в черный список и направляет соответствующее уведомление Операторам;

отрицательный результат повторной верификации, оператор базы данных переносит сведения об GSM-шлюзе (сим-боксе) в черный список и направляет соответствующее уведомление операторам.

Процедура регистрации (перерегистрации) GSM-шлюза (сим-бокса) оператором базы данных осуществляется в следующие сроки:

для физических лиц до четырех рабочих часов;

для юридических лиц до восьми рабочих часов.

При этом срок отсчитывается с момента успешной верификации по следующим основаниям:

внесение GSM-шлюза (сим-бокса) в белый список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA) и направляет соответствующее уведомление операторам;

положительный результат повторной верификации, оператор базы данных переносит сведения об GSM-шлюзе (сим-боксе) в белый список и направляет соответствующее уведомление операторам.

До регистрации (перерегистрации) GSM-шлюза (сим-бокса) в базе данных оператор регистрирует GSM-шлюз (сим-бокс) в своей сети, при этом оказание услуг связи GSM-шлюза (сим-бокса) приостанавливается.

Владелец GSM-шлюза (сим-бокса) имеет возможность снять с регистрации свое устройство путем подачи заявления посредством автоматической системы обслуживания GSM-шлюзов (сим-боксов) либо обратившись в офис оператора базы данных, указанном на сайте rfs.gov.kz.

Процедура снятия оператором базы данных с регистрации GSM-шлюза (сим-бокса) осуществляется в следующие сроки:

для физических лиц до четырех рабочих часов ;

; для юридических лиц до восьми рабочих часов.

При этом срок отсчитывается с момента получения заявления.

Оператор базы данных в течение трех рабочих часов для физических лиц, шести рабочих часов для юридических лиц с момента получения заявления выводит из базы данных сведения и уведомляет посредством базы данных операторов о снятии с регистрации GSM-шлюза (сим-бокса).

Операторы в течение одного рабочего часа с момента получения уведомления о снятии с регистрации GSM-шлюза (сим-бокса) удаляют сведения о GSM-шлюзе (сим-боксе) в своих локальных системах и прекращают оказание услуг связи по данному GSM-шлюзу (сим-боксу).

Указывается, что реализация GSM-шлюзов (сим-боксов) осуществляется только оператором в соответствии с данными правилами.

При возникновении излишков GSM-шлюзов (сим-боксов) оператор имеет возможность реализовать их другим операторам связи, имеющим лицензию на предоставление услуг в области связи на основании договора.

К договору прилагается акт приема-передачи, содержащий наименование модели, количество и стоимость каждого передаваемого GSM-шлюза (сим-бокса).

Подлежат реализации GSM-шлюзы (сим-боксы), законность использования которых в сетях сотовой связи подтверждена успешной верификацией.

GSM-шлюзы (сим-боксы) применяются для интеграции мобильной связи в корпоративные телефонные системы, позволяя оптимизировать расходы на звонки и обеспечивать гибкость в управлении телефонным трафиком.

Не допускается организация пропуска трафика с использованием GSM-шлюзов (сим-боксов), включаемого одновременно в сети телекоммуникаций общего пользования и выделенные сети, в соответствии с Правилами присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2025 года.