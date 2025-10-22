Обновлена методика расчета коэффициента зонирования для объектов недвижимости
Методика регламентирует расчет коэффициента зонирования, применяемого при расчете стоимости объектов недвижимости физических лиц для налогообложения.
Коэффициент зонирования рассчитывается с учетом месторасположения объекта по оценочным зонам, в пределах которых все объекты имеют свой идентификационный (кадастровый) номер.
В случае, если границы оценочных зон проходят не по улицам, то границы рассчитываемой зоны определяются строго по нумерации домов с указанием их идентификационных (кадастровых) номеров или кодов государственной базы данных "Адресный регистр".
Для каждой оценочной зоны устанавливаются факторы и подфакторы относительной ценности недвижимости.
Для каждого фактора определяется соответствующее значение коэффициента в пределах диапазонов, указанных в приложении к Методике.
Итоговый коэффициент зонирования определяется по формуле, в которой учитываются:
- коэффициент зонирования, применяемый при расчете стоимости объектов недвижимости физических лиц для целей налогообложения;
группа коэффициентов повышающего воздействия:
- коэффициент доступности к центру населенного пункта определяется пешеходной доступностью к остановкам городского и пригородного пассажирского транспорта, а также к центрам города и района, включая места размещения услуг, создаваемых городским и районным общественным центром;
- коэффициент обеспеченности центральным инженерным оборудованием и благоустройством территории, транспортная доступность определяется в соответствии с удельным весом на инженерное оборудование (по видам) территории города, района, поселка, села, а также с учетом обеспеченности общественным транспортом;
- коэффициент наличия в границах зоны объектов обслуживания общегородского, районного значения определяется, исходя из удельного веса затрат на отдельные виды учреждений культурно-бытового обслуживания повседневного пользования в составе общих затрат на жилую застройку;
- коэффициент наличия зон, имеющих особый правовой статус;
группа коэффициентов понижающего воздействия:
- коэффициент, учитывающий состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические условия (применяется с понижающим значением);
- коэффициент, учитывающий инженерно-геологические условия строительства и степень подверженности разрушительным природным и другим воздействиям.
При этом максимальное значение коэффициента зонирования принимается равным 2,7, что соответствует суммарному максимальному значению (факторов и подфакторов относительной ценности недвижимости).
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
При этом признается утратившей силу ранее действовавшая Методика расчета коэффициента зонирования.