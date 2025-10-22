#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Право

Обновлена методика расчета коэффициента зонирования для объектов недвижимости

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:47 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 17 октября 2025 года утверждена Методика расчета коэффициента зонирования, сообщает Zakon.kz.

Методика регламентирует расчет коэффициента зонирования, применяемого при расчете стоимости объектов недвижимости физических лиц для налогообложения.

Коэффициент зонирования рассчитывается с учетом месторасположения объекта по оценочным зонам, в пределах которых все объекты имеют свой идентификационный (кадастровый) номер.

В случае, если границы оценочных зон проходят не по улицам, то границы рассчитываемой зоны определяются строго по нумерации домов с указанием их идентификационных (кадастровых) номеров или кодов государственной базы данных "Адресный регистр".

Для каждой оценочной зоны устанавливаются факторы и подфакторы относительной ценности недвижимости.

Для каждого фактора определяется соответствующее значение коэффициента в пределах диапазонов, указанных в приложении к Методике.

Итоговый коэффициент зонирования определяется по формуле, в которой учитываются:

  • коэффициент зонирования, применяемый при расчете стоимости объектов недвижимости физических лиц для целей налогообложения;

группа коэффициентов повышающего воздействия:

  • коэффициент доступности к центру населенного пункта определяется пешеходной доступностью к остановкам городского и пригородного пассажирского транспорта, а также к центрам города и района, включая места размещения услуг, создаваемых городским и районным общественным центром;
  • коэффициент обеспеченности центральным инженерным оборудованием и благоустройством территории, транспортная доступность определяется в соответствии с удельным весом на инженерное оборудование (по видам) территории города, района, поселка, села, а также с учетом обеспеченности общественным транспортом;
  • коэффициент наличия в границах зоны объектов обслуживания общегородского, районного значения определяется, исходя из удельного веса затрат на отдельные виды учреждений культурно-бытового обслуживания повседневного пользования в составе общих затрат на жилую застройку;
  • коэффициент наличия зон, имеющих особый правовой статус;

группа коэффициентов понижающего воздействия:

  • коэффициент, учитывающий состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические условия (применяется с понижающим значением);
  • коэффициент, учитывающий инженерно-геологические условия строительства и степень подверженности разрушительным природным и другим воздействиям.

При этом максимальное значение коэффициента зонирования принимается равным 2,7, что соответствует суммарному максимальному значению (факторов и подфакторов относительной ценности недвижимости).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом признается утратившей силу ранее действовавшая Методика расчета коэффициента зонирования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждена новая методика расчета затрат на развитие инженерной инфраструктуры к жилищным объектам
12:14, 13 октября 2025
Утверждена новая методика расчета затрат на развитие инженерной инфраструктуры к жилищным объектам
Изменилась методика расчета платы за пользование жильем из государственного фонда
11:53, 14 октября 2025
Изменилась методика расчета платы за пользование жильем из государственного фонда
В Казахстане утвердили методику расчета удельных норм водопотребления
14:37, 18 июня 2025
В Казахстане утвердили методику расчета удельных норм водопотребления
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: