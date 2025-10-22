Обновлена методика расчета коэффициента зонирования для объектов недвижимости

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 17 октября 2025 года утверждена Методика расчета коэффициента зонирования, сообщает Zakon.kz.

Методика регламентирует расчет коэффициента зонирования, применяемого при расчете стоимости объектов недвижимости физических лиц для налогообложения.

Коэффициент зонирования рассчитывается с учетом месторасположения объекта по оценочным зонам, в пределах которых все объекты имеют свой идентификационный (кадастровый) номер.

В случае, если границы оценочных зон проходят не по улицам, то границы рассчитываемой зоны определяются строго по нумерации домов с указанием их идентификационных (кадастровых) номеров или кодов государственной базы данных "Адресный регистр".

Для каждой оценочной зоны устанавливаются факторы и подфакторы относительной ценности недвижимости.

Для каждого фактора определяется соответствующее значение коэффициента в пределах диапазонов, указанных в приложении к Методике.

Итоговый коэффициент зонирования определяется по формуле, в которой учитываются:

коэффициент зонирования, применяемый при расчете стоимости объектов недвижимости физических лиц для целей налогообложения;

группа коэффициентов повышающего воздействия:

коэффициент доступности к центру населенного пункта определяется пешеходной доступностью к остановкам городского и пригородного пассажирского транспорта, а также к центрам города и района, включая места размещения услуг, создаваемых городским и районным общественным центром;

коэффициент обеспеченности центральным инженерным оборудованием и благоустройством территории, транспортная доступность определяется в соответствии с удельным весом на инженерное оборудование (по видам) территории города, района, поселка, села, а также с учетом обеспеченности общественным транспортом;

коэффициент наличия в границах зоны объектов обслуживания общегородского, районного значения определяется, исходя из удельного веса затрат на отдельные виды учреждений культурно-бытового обслуживания повседневного пользования в составе общих затрат на жилую застройку;

коэффициент наличия зон, имеющих особый правовой статус;

группа коэффициентов понижающего воздействия:

коэффициент, учитывающий состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические условия (применяется с понижающим значением);

коэффициент, учитывающий инженерно-геологические условия строительства и степень подверженности разрушительным природным и другим воздействиям.

При этом максимальное значение коэффициента зонирования принимается равным 2,7, что соответствует суммарному максимальному значению (факторов и подфакторов относительной ценности недвижимости).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом признается утратившей силу ранее действовавшая Методика расчета коэффициента зонирования.