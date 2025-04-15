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Финансы

В Казахстане обновят бюджетную классификацию с 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК подписал приказ от 4 апреля 2025 года "Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, Единая бюджетная классификация изложена в новой редакции, включая в себя:

  • классификацию поступлений бюджета;
  • экономическую классификацию расходов бюджета. 

Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группированных кодов.

Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.

Так, классификация поступлений бюджета включает в себя:

  • Все налоговые поступления.
  • Акцизы.
  • Поступления за использование природных и других ресурсов.
  • Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
  • Плата за лесные пользования.
  • Бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
  • Налог на добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей и поступлений от организаций нефтяного сектора.
  • Рентный налог на экспорт, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
  • Доля РК по разделу продукции по заключенным контрактам, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
  • Плата за использование радиочастотного спектра.
  • Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
  • Плата за пользование животным миром.
  • Таможенные сборы и штрафы.
  • Различные виды доходов и вознаграждения и др.  

Функциональная классификация расходов бюджета, в частности, включает:

  • Государственные услуги общего характера
  • Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
  • Администрация президента РК
  • Обеспечение деятельности главы государства
  • Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства
  • Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование
  • Продвижение государственной политики и инициатив президента РК
  • Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
  • Текущие административные расходы
  • Проведение текущих мероприятий за счет чрезвычайного резерва правительства РК
  • Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты
  • Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
  • Проведение текущих мероприятий за счет резерва правительства РК на неотложные затраты
  • Выполнение обязательств центральных государственных органов по решениям судов за счет средств резерва правительства РК и др. 

Также утверждена структура специфик экономической классификации расходов бюджета РК, которая в том числе включает:

  • Заработную плату.
  • Компенсационные выплаты.
  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы.
  • Обязательные пенсионные взносы работодателей.
  • Взносы работодателей.
  • Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам.
  • Возмещение средней заработной платы депутатам маслихата по их основному месту работы.
  • Выплата вознаграждений присяжным заседателям.
  • Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих.
  • Оплата труда иностранных работников государственных органов.
  • Приобретение запасов.
  • Приобретение услуг и работ.
  • Текущие затраты и т.д. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили Единую бюджетную классификацию на 2025 год.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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