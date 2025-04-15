В Казахстане обновят бюджетную классификацию с 2026 года

Министр финансов РК подписал приказ от 4 апреля 2025 года "Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, Единая бюджетная классификация изложена в новой редакции, включая в себя:

классификацию поступлений бюджета;

экономическую классификацию расходов бюджета.

Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группированных кодов.

Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.

Так, классификация поступлений бюджета включает в себя:

Все налоговые поступления.

Акцизы.

Поступления за использование природных и других ресурсов.

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Плата за лесные пользования.

Бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.

Налог на добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей и поступлений от организаций нефтяного сектора.

Рентный налог на экспорт, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.

Доля РК по разделу продукции по заключенным контрактам, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.

Плата за использование радиочастотного спектра.

Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.

Плата за пользование животным миром.

Таможенные сборы и штрафы.

Различные виды доходов и вознаграждения и др.

Функциональная классификация расходов бюджета, в частности, включает:

Государственные услуги общего характера

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

Администрация президента РК

Обеспечение деятельности главы государства

Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства

Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование

Продвижение государственной политики и инициатив президента РК

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

Текущие административные расходы

Проведение текущих мероприятий за счет чрезвычайного резерва правительства РК

Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

Проведение текущих мероприятий за счет резерва правительства РК на неотложные затраты

Выполнение обязательств центральных государственных органов по решениям судов за счет средств резерва правительства РК и др.

Также утверждена структура специфик экономической классификации расходов бюджета РК, которая в том числе включает:

Заработную плату.

Компенсационные выплаты.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы.

Обязательные пенсионные взносы работодателей.

Взносы работодателей.

Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам.

Возмещение средней заработной платы депутатам маслихата по их основному месту работы.

Выплата вознаграждений присяжным заседателям.

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих.

Оплата труда иностранных работников государственных органов.

Приобретение запасов.

Приобретение услуг и работ.

Текущие затраты и т.д.

Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили Единую бюджетную классификацию на 2025 год.