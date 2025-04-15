В Казахстане обновят бюджетную классификацию с 2026 года
В частности, Единая бюджетная классификация изложена в новой редакции, включая в себя:
- классификацию поступлений бюджета;
- экономическую классификацию расходов бюджета.
Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группированных кодов.
Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.
В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.
Так, классификация поступлений бюджета включает в себя:
- Все налоговые поступления.
- Акцизы.
- Поступления за использование природных и других ресурсов.
- Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
- Плата за лесные пользования.
- Бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
- Налог на добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей и поступлений от организаций нефтяного сектора.
- Рентный налог на экспорт, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
- Доля РК по разделу продукции по заключенным контрактам, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
- Плата за использование радиочастотного спектра.
- Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.
- Плата за пользование животным миром.
- Таможенные сборы и штрафы.
- Различные виды доходов и вознаграждения и др.
Функциональная классификация расходов бюджета, в частности, включает:
- Государственные услуги общего характера
- Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
- Администрация президента РК
- Обеспечение деятельности главы государства
- Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства
- Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование
- Продвижение государственной политики и инициатив президента РК
- Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
- Текущие административные расходы
- Проведение текущих мероприятий за счет чрезвычайного резерва правительства РК
- Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты
- Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
- Проведение текущих мероприятий за счет резерва правительства РК на неотложные затраты
- Выполнение обязательств центральных государственных органов по решениям судов за счет средств резерва правительства РК и др.
Также утверждена структура специфик экономической классификации расходов бюджета РК, которая в том числе включает:
- Заработную плату.
- Компенсационные выплаты.
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы.
- Обязательные пенсионные взносы работодателей.
- Взносы работодателей.
- Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам.
- Возмещение средней заработной платы депутатам маслихата по их основному месту работы.
- Выплата вознаграждений присяжным заседателям.
- Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих.
- Оплата труда иностранных работников государственных органов.
- Приобретение запасов.
- Приобретение услуг и работ.
- Текущие затраты и т.д.
Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили Единую бюджетную классификацию на 2025 год.