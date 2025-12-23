Минздрав утвердил стандарт оказания паллиативной медпомощи детям

Приказом министра здравоохранения от 18 декабря 2025 года утвержден стандарт организации оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Паллиативная медицинская помощь детям осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Вместе с тем паллиативная медицинская помощь сверх ГОБМП осуществляется по договору на платной основе, в том числе по добровольному медицинскому страхованию и иным источникам, не запрещенным законодательством республики.

Предусмотрено, что пациенты (дети), нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечиваются лекарственными средствами и медицинскими изделиями по основному заболеванию, а также лекарственными препаратами для облегчения боли и страданий.

Назначение лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, фиксируется в медицинских учетных формах с указанием разовой дозы, способа и кратности приема (введения), длительности курса лечения.

Указывается, что при отсутствии в населенном пункте аптек, имеющих лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обеспечение пациентов в амбулаторных условиях осуществляется через медицинские организации, имеющих лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Паллиативная медицинская помощь осуществляется организациями здравоохранения, независимо от формы собственности:

на паллиативных койках, развернутых в профильном отделении для оказания паллиативной помощи в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном, городском, областном уровнях;

в паллиативном отделении, развернутом в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на городском и областном уровнях.

Для оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому в структуре поликлиник на районном и городском уровнях, а также в хосписах создаются мобильные бригады в составе семейного врача или профильного специалиста, среднего медицинского работника ПМСП.

Паллиативная помощь детскому населения осуществляется на паллиативных койках, развернутых в структуре организаций, оказывающих паллиативную помощь детскому населению (хоспис).

Основными задачами и направлениями деятельности организаций здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям, являются:

организация и оказание паллиативной медицинской помощи детям;

улучшение качества жизни детей, в том числе предотвращение, облегчение или устранение тяжелых проявлений болезни, профилактику и лечение осложнений болезни, сестринский уход, психологическую и социальную поддержку;

выявление нуждающихся в паллиативной медицинской помощи и рассмотрение на заседании мультидисциплинарной группы для определения показаний для оказания паллиативной медицинской помощи;

индивидуальное планирование паллиативной медицинской помощи пациенту на основе мультидисциплинарного подхода с учетом широкого спектра потребностей (включая клинические, возрастные, психологические, социальные, духовные, коммуникативные, образовательные, семейные), а также регулярный пересмотр индивидуального плана помощи с учетом меняющихся потребностей ребенка и семьи;

соблюдение преемственности между организациями здравоохранения, социальной защиты и образования, их структурными подразделениями;

обеспечение необходимыми лекарственными средствами, лечебным и специализированным питанием, медицинскими изделиями и расходными материалами;

обучение уходу членов семьи или законных представителей ребенка, в домашних условиях;

организацию и проведение медико-социального обследования, консультирование по социальным вопросам;

организацию психологического и социально-правового консультирования членов семьи пациента или законных представителей ребенка;

информирование общества и медицинского сообщества по вопросам паллиативной медицинской помощи детям;

взаимодействие с некоммерческими и другими организациями по вопросам организации оказания паллиативной медицинской помощи.

Паллиативная медицинская помощь оказывается детям с неизлечимыми заболеваниями или состояниями, сокращающими продолжительность жизни, с учетом тяжести состояния и прогноза основного заболевания, нуждающимся в симптоматической терапии, психологической и социальной поддержке и длительном постороннем уходе.

Предусмотрено, что паллиативная медицинская помощь детям в зависимости от диагноза оказывается на протяжении всего периода заболевания, с учетом тяжести состояния и прогрессирования заболевания.

Показания к оказанию паллиативной помощи детям определяет мультидисциплинарная группа в составе:

заместителя руководителя медицинской организации;

профильный специалист в зависимости от профиля заболевания (в амбулаторных условиях привлекается профильный специалист с учетом профиля заболевания у пациента, а в стационарных условиях привлекается лечащий врач и заведующий отделением);

семейный врач (в амбулаторных условиях привлекается врач педиатр, при его отсутствии врач общей практики);

главный специалист по паллиативной помощи (детский) (региональный или МЗРК).

На заседаниях МДГ проводится оценка состояния ребенка с определением медицинских показаний для оказания паллиативной помощи в разрезе нозологий и категорий заболеваний или состояний, сокращающих продолжительность жизни или угрожающих жизни, при которых ребенок имеет медицинские показания для оказания паллиативной медицинской помощи.

Оценка состояния ребенка МДГ с выдачей медицинского заключения о наличии или отсутствии показаний для оказания паллиативной медицинской помощи детям проводится в срок не позднее 5 рабочих дней с момента обращения родителей или законных представителей ребенка по направлению профильного специалиста или семейного врача.

Медицинское заключение МДГ выдается однократно и действительно до возраста 18 лет или до улучшения состояния ребенка.

Приказ вводится в действие со 2 января 2026 года.