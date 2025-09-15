#АЭС в Казахстане
Финансы

Как вести лицевой счет налогоплательщика: разработан проект

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:27 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа министра финансов "О некоторых вопросах ведения лицевого счета налогоплательщика (налогового агента))", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан для определения порядка ведения лицевого счета налогоплательщика, а также установления формы налогового заявления на проведение зачета или возврата налогов, платежей в бюджет.

В частности, порядок ведения лицевого счета предусматривает учет исчисленных, начисленных, уплаченных сумм налогов и платежей в бюджет, социальных платежей.

Кроме того, предусмотрен порядок представления сведений об отсутствии (наличии) задолженности и выписки из лицевого счета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом, порядок оказания государственной услуги по проведению зачетов и возвратов, налогов, платежей в бюджет, пени и штрафов.

Как ожидается, принятие приказа позволит повысить предсказуемость действий органов государственных доходов, упростить взаимодействия с органами государственных доходов, что в итоге способствует повышению прозрачности и доверия к государству, снижению административных барьеров.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
