Утверждены новые правила применения ККМ

Министр финансов подписал приказ от 24 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с применением контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила применения контрольно-кассовых машин и перечень требований к содержанию чека контрольно-кассовой машины;

Правила включения в перечень и исключения из перечня оператора фискальных данных;

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному оператору фискальных данных;

форма налогового заявления о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

форма налогового заявления о снятии с учета контрольно-кассовой машины;

форма налогового заявления об исполнении обязательств, возникших при эксплуатации контрольно-кассовой машины;

форма налогового заявления о включении модели контрольно-кассовой машины в государственный реестр.

Применение контрольно-кассовых машин включает в себя:

постановку контрольно-кассовой машины на учет;

внесение изменений в регистрационные данные;

снятие контрольно-кассовой машины с учета;

эксплуатацию контрольно-кассовых машин;

требования к содержанию чека контрольно-кассовых машин;

включение модели контрольно-кассовых машин в реестр контрольно-кассовых машин.

прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачу в налоговые органы.

Постановка ККМ на учет в органах госдоходов

Указывается, что на территории РК денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в реестр кассовых машин.

По месту нахождения услугополучателей подлежат постановке на учет контрольно-кассовые машины, используемые при осуществлении деятельности через нестационарные или иные передвижные (мобильные) объекты

Услугополучатель направляет в электронном виде сведения на постановку ККМ с функцией фиксации или передачи данных в ИС "ИСНА" посредством интернет-ресурса ОФД либо через веб-портал "электронного правительства".

Для постановки на учет контрольно-кассовой машины без передачи данных нужно предоставить в органы госдоходов налоговое заявление на бумажном носителе.

Должностное лицо при постановке на учет кККМ без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов:

проверяет соответствие сведений, указанных в налоговом заявлении, представленных документов, модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;

сверяет заводской номер контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, указанный на маркировочной табличке, с номером, указанным в налоговом заявлении;

проверяет правильность оформления книги учета наличных денег и книги товарных чеков;

устанавливает фискальный режим работы контрольно-кассовой машины;

устанавливает пломбу на корпус контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти;

оформляет регистрационную карточку контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;

заверяет регистрационную карточку контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, книги учета наличных денег и товарных чеков личной подписью и печатью, предусмотренной для их заверения;

проверяет соответствие модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных с моделями, внесенными в государственный реестр контрольно-кассовых машин;

возвращает услугополучателю:

- контрольно-кассовую машину с блоком фискальной памяти с установленным фискальным режимом работы и пломбой;

- заверенные книги учета наличных денег и товарных чеков;

выдает регистрационную карточку контрольно-кассовой машины.

Также должностное лицо при постановке на учет ККМ, являющейся аппаратно-программным комплексом без функции передачи данных:

проверяет соответствие сведений, указанных в налоговом заявлении, представленных документов, модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;

краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;

руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет в налоговом органе модели аппаратно-программного комплекса.

Постановка на регистрационный учет контрольно-кассовой машины осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения сведений оператора фискальных данных либо налогового заявления.

При представлении сведений о контрольно-кассовых машинах с функцией фиксации или передачи данных оператором фискальных данных, обработка сведений осуществляется в электронном виде.

Регистрационная карточка контрольно-кассовой машины выдается при постановке ККМ на учет в органах госдоходов, хранится в течение всего срока эксплуатации контрольно-кассовой машины и предъявляется по требованию должностного лица ведомства.

Снятие с учета ККМ

При снятии с учета ККМ направляются в электронном виде сведения о снятии с учета ККМ с функцией фиксации или передачи данных в информационную систему органов госдоходов посредством интернет-ресурса оператора фискальных данных либо через веб-портал "электронного правительства".

Должностное лицо при снятии с учета контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов:

снимает фискальный отчет;

проводит камеральный контроль и сопоставление данных книги учета наличных денег с показаниями фискального отчета и данными книги товарных чеков;

делает запись о закрытии книги учета наличных денег и книги товарных чеков;

производит снятие пломбы с корпуса контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти;

возвращает услугополучателю:

- контрольно-кассовую машину;

- книги учета наличных денег и товарных чеков;

- регистрационную карточку с отметкой о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

Снятие контрольно-кассовой машины осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения сведений оператора фискальных данных либо налогового заявления.

При снятии с учета контрольно-кассовой машины, являющейся аппаратно-программным комплексом, должностное лицо снимает фискальный отчет и возвращает регистрационную карточку с отметкой о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.