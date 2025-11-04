Утверждены новые правила применения ККМ
В частности, утверждены:
Правила применения контрольно-кассовых машин и перечень требований к содержанию чека контрольно-кассовой машины;
- Правила включения в перечень и исключения из перечня оператора фискальных данных;
- Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному оператору фискальных данных;
- форма налогового заявления о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;
- форма налогового заявления о снятии с учета контрольно-кассовой машины;
- форма налогового заявления об исполнении обязательств, возникших при эксплуатации контрольно-кассовой машины;
- форма налогового заявления о включении модели контрольно-кассовой машины в государственный реестр.
Применение контрольно-кассовых машин включает в себя:
- постановку контрольно-кассовой машины на учет;
- внесение изменений в регистрационные данные;
- снятие контрольно-кассовой машины с учета;
- эксплуатацию контрольно-кассовых машин;
- требования к содержанию чека контрольно-кассовых машин;
- включение модели контрольно-кассовых машин в реестр контрольно-кассовых машин.
- прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачу в налоговые органы.
Постановка ККМ на учет в органах госдоходов
Указывается, что на территории РК денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в реестр кассовых машин.
По месту нахождения услугополучателей подлежат постановке на учет контрольно-кассовые машины, используемые при осуществлении деятельности через нестационарные или иные передвижные (мобильные) объекты
Услугополучатель направляет в электронном виде сведения на постановку ККМ с функцией фиксации или передачи данных в ИС "ИСНА" посредством интернет-ресурса ОФД либо через веб-портал "электронного правительства".
Для постановки на учет контрольно-кассовой машины без передачи данных нужно предоставить в органы госдоходов налоговое заявление на бумажном носителе.
Должностное лицо при постановке на учет кККМ без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов:
- проверяет соответствие сведений, указанных в налоговом заявлении, представленных документов, модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;
- сверяет заводской номер контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, указанный на маркировочной табличке, с номером, указанным в налоговом заявлении;
- проверяет правильность оформления книги учета наличных денег и книги товарных чеков;
- устанавливает фискальный режим работы контрольно-кассовой машины;
- устанавливает пломбу на корпус контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти;
- оформляет регистрационную карточку контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;
- заверяет регистрационную карточку контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, книги учета наличных денег и товарных чеков личной подписью и печатью, предусмотренной для их заверения;
- проверяет соответствие модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных с моделями, внесенными в государственный реестр контрольно-кассовых машин;
- возвращает услугополучателю:
- контрольно-кассовую машину с блоком фискальной памяти с установленным фискальным режимом работы и пломбой;
- заверенные книги учета наличных денег и товарных чеков;
- выдает регистрационную карточку контрольно-кассовой машины.
Также должностное лицо при постановке на учет ККМ, являющейся аппаратно-программным комплексом без функции передачи данных:
- проверяет соответствие сведений, указанных в налоговом заявлении, представленных документов, модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;
- краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;
- руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет в налоговом органе модели аппаратно-программного комплекса.
Постановка на регистрационный учет контрольно-кассовой машины осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения сведений оператора фискальных данных либо налогового заявления.
При представлении сведений о контрольно-кассовых машинах с функцией фиксации или передачи данных оператором фискальных данных, обработка сведений осуществляется в электронном виде.
Регистрационная карточка контрольно-кассовой машины выдается при постановке ККМ на учет в органах госдоходов, хранится в течение всего срока эксплуатации контрольно-кассовой машины и предъявляется по требованию должностного лица ведомства.
Снятие с учета ККМ
При снятии с учета ККМ направляются в электронном виде сведения о снятии с учета ККМ с функцией фиксации или передачи данных в информационную систему органов госдоходов посредством интернет-ресурса оператора фискальных данных либо через веб-портал "электронного правительства".
Должностное лицо при снятии с учета контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов:
- снимает фискальный отчет;
- проводит камеральный контроль и сопоставление данных книги учета наличных денег с показаниями фискального отчета и данными книги товарных чеков;
- делает запись о закрытии книги учета наличных денег и книги товарных чеков;
- производит снятие пломбы с корпуса контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти;
- возвращает услугополучателю:
- контрольно-кассовую машину;
- книги учета наличных денег и товарных чеков;
- регистрационную карточку с отметкой о снятии с учета контрольно-кассовой машины.
Снятие контрольно-кассовой машины осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения сведений оператора фискальных данных либо налогового заявления.
При снятии с учета контрольно-кассовой машины, являющейся аппаратно-программным комплексом, должностное лицо снимает фискальный отчет и возвращает регистрационную карточку с отметкой о снятии с учета контрольно-кассовой машины.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.