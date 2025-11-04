#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Право

Утверждены новые правила применения ККМ

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 14:33 Фото: pexels
Министр финансов подписал приказ от 24 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с применением контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила применения контрольно-кассовых машин и перечень требований к содержанию чека контрольно-кассовой машины;

  • Правила включения в перечень и исключения из перечня оператора фискальных данных;
  • Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному оператору фискальных данных;
  • форма налогового заявления о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;
  • форма налогового заявления о снятии с учета контрольно-кассовой машины;
  • форма налогового заявления об исполнении обязательств, возникших при эксплуатации контрольно-кассовой машины;
  • форма налогового заявления о включении модели контрольно-кассовой машины в государственный реестр.

Применение контрольно-кассовых машин включает в себя:

  • постановку контрольно-кассовой машины на учет;
  • внесение изменений в регистрационные данные;
  • снятие контрольно-кассовой машины с учета;
  • эксплуатацию контрольно-кассовых машин;
  • требования к содержанию чека контрольно-кассовых машин;
  • включение модели контрольно-кассовых машин в реестр контрольно-кассовых машин.
  • прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачу в налоговые органы.

Постановка ККМ на учет в органах госдоходов

Указывается, что на территории РК денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в реестр кассовых машин.

По месту нахождения услугополучателей подлежат постановке на учет контрольно-кассовые машины, используемые при осуществлении деятельности через нестационарные или иные передвижные (мобильные) объекты

Услугополучатель направляет в электронном виде сведения на постановку ККМ с функцией фиксации или передачи данных в ИС "ИСНА" посредством интернет-ресурса ОФД либо через веб-портал "электронного правительства".

Для постановки на учет контрольно-кассовой машины без передачи данных нужно предоставить в органы госдоходов налоговое заявление на бумажном носителе.

Должностное лицо при постановке на учет кККМ без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов:

  • проверяет соответствие сведений, указанных в налоговом заявлении, представленных документов, модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;
  • сверяет заводской номер контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, указанный на маркировочной табличке, с номером, указанным в налоговом заявлении;
  • проверяет правильность оформления книги учета наличных денег и книги товарных чеков;
  • устанавливает фискальный режим работы контрольно-кассовой машины;
  • устанавливает пломбу на корпус контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти;
  • оформляет регистрационную карточку контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;
  • заверяет регистрационную карточку контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, книги учета наличных денег и товарных чеков личной подписью и печатью, предусмотренной для их заверения;
  • проверяет соответствие модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных с моделями, внесенными в государственный реестр контрольно-кассовых машин;
  • возвращает услугополучателю:

- контрольно-кассовую машину с блоком фискальной памяти с установленным фискальным режимом работы и пломбой;

- заверенные книги учета наличных денег и товарных чеков;

  • выдает регистрационную карточку контрольно-кассовой машины.

Также должностное лицо при постановке на учет ККМ, являющейся аппаратно-программным комплексом без функции передачи данных:

  • проверяет соответствие сведений, указанных в налоговом заявлении, представленных документов, модели контрольно-кассовой машины без функции передачи данных;
  • краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;
  • руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет в налоговом органе модели аппаратно-программного комплекса.

Постановка на регистрационный учет контрольно-кассовой машины осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения сведений оператора фискальных данных либо налогового заявления.

При представлении сведений о контрольно-кассовых машинах с функцией фиксации или передачи данных оператором фискальных данных, обработка сведений осуществляется в электронном виде.

Регистрационная карточка контрольно-кассовой машины выдается при постановке ККМ на учет в органах госдоходов, хранится в течение всего срока эксплуатации контрольно-кассовой машины и предъявляется по требованию должностного лица ведомства.

Снятие с учета ККМ

При снятии с учета ККМ направляются в электронном виде сведения о снятии с учета ККМ с функцией фиксации или передачи данных в информационную систему органов госдоходов посредством интернет-ресурса оператора фискальных данных либо через веб-портал "электронного правительства".

Должностное лицо при снятии с учета контрольно-кассовой машины без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов:

  • снимает фискальный отчет;
  • проводит камеральный контроль и сопоставление данных книги учета наличных денег с показаниями фискального отчета и данными книги товарных чеков;
  • делает запись о закрытии книги учета наличных денег и книги товарных чеков;
  • производит снятие пломбы с корпуса контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти;
  • возвращает услугополучателю:

- контрольно-кассовую машину;

- книги учета наличных денег и товарных чеков;

- регистрационную карточку с отметкой о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

Снятие контрольно-кассовой машины осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения сведений оператора фискальных данных либо налогового заявления.

При снятии с учета контрольно-кассовой машины, являющейся аппаратно-программным комплексом, должностное лицо снимает фискальный отчет и возвращает регистрационную карточку с отметкой о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Применение ККМ: внесены изменения
14:20, 01 апреля 2024
Применение ККМ: внесены изменения
Обновить порядок применения контрольно-кассовых машин предлагает Минфин
09:03, 11 сентября 2025
Обновить порядок применения контрольно-кассовых машин предлагает Минфин
В Казахстане расширили требования к ККМ
09:28, 11 июля 2025
В Казахстане расширили требования к ККМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: