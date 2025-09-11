#АЭС в Казахстане
Право

Обновить порядок применения контрольно-кассовых машин предлагает Минфин

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 09:03 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило проект приказа "О некоторых вопросах, связанных с применением контрольно-кассовых машин", сообщает Zakon.kz.

Проект приказа определяет порядок применения контрольно-кассовой машины (ККМ) и перечень требований к содержанию чека ККМ и квалификационных требований к потенциальному оператору фискальных данных. Помимо этого, документом определен порядок включения в перечень и исключения из перечня оператора фискальных данных.

Проект регламентирует:

  • включение модели ККМ в реестр кассовых машин;
  • постановку и снятие с учета ККМ;
  • соблюдение требований к содержанию чека ККМ;
  • изменение сведений в регистрационной карточке ККМ;
  • прием, хранение сведений с ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачу в налоговые органы.

В результате принятия приказа ожидается совершенствование порядка приема и передачи сведений о денежных расчетах через контрольно-кассовые машины при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг, что может повлиять на снижение доли теневой экономики.

Документ разработан в соответствии с пунктами 2, 5 и 6 статьи 111 нового Налогового кодекса РК и подпунктом 1) статьи 10 закона "О государственных услугах".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября 2025 года.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
