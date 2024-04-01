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Применение ККМ: внесены изменения

Применение ККМ: внесены изменения, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 14:20 Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 26 марта 2024 года внесены изменения в части применения контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах применения контрольно-кассовых машин в новой редакции изложен подпункт 5 пункта 32, касающийся хранения кассовых документов.

ответственное лицо услугополучателя при эксплуатации контрольно-кассовой машины  при завершении смены выполняет процедуру "конец смены" путем снятия сменного отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели контрольно-кассовой машины.

При этом сменные отчеты, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеки аннулирования, возврата и чеки контрольно-кассовых машин, по которым проведены операции аннулирования и возврата, хранятся услугополучателем в течение пяти лет с даты их печати или полного заполнения, за исключением случая применения контрольно-кассовой машины с функцией фиксации или передачи данных.

Указывается, что для контрольно-кассовых машин период смены не превышает 24 часа.

Приказ вводится в действие с 10 апреля 2024 года.

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