Право

Уплата налогов и соцплатежей по СНР через специальное мобильное приложение: новые правила

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 10:21 Фото: pexels
И.о. министра финансов приказом от 30 октября 2025 года утвердил Правила использования специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специального налогового режима, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

  • Правила использования специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специального налогового режима;
  • содержание чека специального мобильного приложения.

Физические лица, изъявившие желание работать по специальному налоговому режиму (СНР), а также индивидуальные предприниматели, применяющие СНР для регистрации в качестве пользователей мобильного приложения:

  • скачивают мобильное приложение;
  • авторизуются в качестве его пользователей;
  • выбирают вид деятельности и налоговый режим.

Мобильное приложение используется для исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам путем применения следующих основных компонентов:

  • постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя и снятие с такого регистрационного учета.

Постановка на регистрационный учет в качестве ИП осуществляется физическими лицами при регистрации в мобильном приложении путем ввода данных в уведомление о начале деятельность в качестве ИП.

Для снятия с регистрационного учета в качестве ИП пользователь в соответствии со статьями 74 и 76 Налогового кодекса подает налоговое заявление о прекращении деятельности в качестве ИП и ликвидационную налоговую отчетность в орган госдоходов по месту осуществления предпринимательской деятельности.

При этом предусмотрена возможность указать в мобильном приложении согласие на прекращение предпринимательской деятельности ИП в упрощенном порядке без проведения камерального контроля.

  • учет доходов по чекам мобильного приложения.

В мобильном приложении доход пользователя формируется автоматически по чекам мобильного приложения, чекам контрольно-кассовой машины, полученным от операторов фискальных данных, а также по суммам, перечисленным на банковские счета (при наличии согласия на раскрытие банковской тайны и интеграции с информационными системами банков второго уровня), или введенной сумме путем ручного ввода.

  • автоматизированное исчисление сумм налога и социальных платежей.

Мобильное приложение обеспечивает автоматизированное исчисление сумм налога и социальных платежей, подлежащих уплате пользователем, исходя из дохода, указанного в части первой настоящего подпункта, путем применения соответствующих ставок, установленных пунктом 1 статьи 720 и статьей 726 Налогового кодекса.

Исчисленные суммы обязательств отображаются для просмотра, корректировки и осуществления уплаты.

  • учет работников.

Учет работников производится путем ввода ИП данных по работникам ИП и физическим лицам, по которым индивидуальный предприниматель выплачивает доходы по договорам гражданско-правового характера.

  • представление налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем.

Представление налоговой отчетности состоит из следующих компонентов:

- автоматическое предварительное представление упрощенной декларации;

- приостановление (возобновление) представления налоговой отчетности.

В документе говорится, что автоматическое предварительное представление упрощенной декларации обеспечивает предварительное формирование на основании данных, имеющихся в информационных системах органа госдоходов, проверку и дополнение пользователем данных, а также представление в органы госдоходов упрощенной декларации.

Приостановление (возобновление) представления налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем предусматривает возможность направлять налоговое заявление и представлять налоговую отчетность.

Чек специального мобильного приложения содержит следующие данные:

  • Наименование налогоплательщика.
  • Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика.
  • Порядковый номер чека специального мобильного приложения.
  • Наименование лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), для которого реализованы товары, выполнены работы, оказаны услуги, его и бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер.

Информация, указанная в настоящем пункте, заполняется по требованию индивидуального предпринимателя, юридического лица, для которых реализованы товары, выполнены работы, оказаны услуги, в целях подтверждения вычетов на определенные расходы.

  • Дата и время совершения оплаты за реализуемые товары, выполненные работы, оказанные услуги.
  • Наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
  • Стоимость реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг (за единицу измерения).
  • Объем реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в единицах их измерения).
  • Общая стоимость реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
  • Штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке специального мобильного приложения.

При этом под штриховым кодом понимается группа товаров, объединенных по функциональному назначению.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
