Уплата налогов и соцплатежей по СНР через специальное мобильное приложение: новые правила

И.о. министра финансов приказом от 30 октября 2025 года утвердил Правила использования специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специального налогового режима, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

Правила использования специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специального налогового режима;

содержание чека специального мобильного приложения.

Физические лица, изъявившие желание работать по специальному налоговому режиму (СНР), а также индивидуальные предприниматели, применяющие СНР для регистрации в качестве пользователей мобильного приложения:

скачивают мобильное приложение;

авторизуются в качестве его пользователей;

выбирают вид деятельности и налоговый режим.

Мобильное приложение используется для исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам путем применения следующих основных компонентов:

постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя и снятие с такого регистрационного учета.

Постановка на регистрационный учет в качестве ИП осуществляется физическими лицами при регистрации в мобильном приложении путем ввода данных в уведомление о начале деятельность в качестве ИП.

Для снятия с регистрационного учета в качестве ИП пользователь в соответствии со статьями 74 и 76 Налогового кодекса подает налоговое заявление о прекращении деятельности в качестве ИП и ликвидационную налоговую отчетность в орган госдоходов по месту осуществления предпринимательской деятельности.

При этом предусмотрена возможность указать в мобильном приложении согласие на прекращение предпринимательской деятельности ИП в упрощенном порядке без проведения камерального контроля.

учет доходов по чекам мобильного приложения.

В мобильном приложении доход пользователя формируется автоматически по чекам мобильного приложения, чекам контрольно-кассовой машины, полученным от операторов фискальных данных, а также по суммам, перечисленным на банковские счета (при наличии согласия на раскрытие банковской тайны и интеграции с информационными системами банков второго уровня), или введенной сумме путем ручного ввода.

автоматизированное исчисление сумм налога и социальных платежей.

Мобильное приложение обеспечивает автоматизированное исчисление сумм налога и социальных платежей, подлежащих уплате пользователем, исходя из дохода, указанного в части первой настоящего подпункта, путем применения соответствующих ставок, установленных пунктом 1 статьи 720 и статьей 726 Налогового кодекса.

Исчисленные суммы обязательств отображаются для просмотра, корректировки и осуществления уплаты.

учет работников.

Учет работников производится путем ввода ИП данных по работникам ИП и физическим лицам, по которым индивидуальный предприниматель выплачивает доходы по договорам гражданско-правового характера.

представление налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем.

Представление налоговой отчетности состоит из следующих компонентов:

- автоматическое предварительное представление упрощенной декларации;

- приостановление (возобновление) представления налоговой отчетности.

В документе говорится, что автоматическое предварительное представление упрощенной декларации обеспечивает предварительное формирование на основании данных, имеющихся в информационных системах органа госдоходов, проверку и дополнение пользователем данных, а также представление в органы госдоходов упрощенной декларации.

Приостановление (возобновление) представления налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем предусматривает возможность направлять налоговое заявление и представлять налоговую отчетность.

Чек специального мобильного приложения содержит следующие данные:

Наименование налогоплательщика.

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика.

Порядковый номер чека специального мобильного приложения.

Наименование лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), для которого реализованы товары, выполнены работы, оказаны услуги, его и бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер.

Информация, указанная в настоящем пункте, заполняется по требованию индивидуального предпринимателя, юридического лица, для которых реализованы товары, выполнены работы, оказаны услуги, в целях подтверждения вычетов на определенные расходы.

Дата и время совершения оплаты за реализуемые товары, выполненные работы, оказанные услуги.

Наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Стоимость реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг (за единицу измерения).

Объем реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в единицах их измерения).

Общая стоимость реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке специального мобильного приложения.

При этом под штриховым кодом понимается группа товаров, объединенных по функциональному назначению.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

