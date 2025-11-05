Уплата налогов и соцплатежей по СНР через специальное мобильное приложение: новые правила
Приказом утверждены:
- Правила использования специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специального налогового режима;
- содержание чека специального мобильного приложения.
Физические лица, изъявившие желание работать по специальному налоговому режиму (СНР), а также индивидуальные предприниматели, применяющие СНР для регистрации в качестве пользователей мобильного приложения:
- скачивают мобильное приложение;
- авторизуются в качестве его пользователей;
- выбирают вид деятельности и налоговый режим.
Мобильное приложение используется для исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам путем применения следующих основных компонентов:
- постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя и снятие с такого регистрационного учета.
Постановка на регистрационный учет в качестве ИП осуществляется физическими лицами при регистрации в мобильном приложении путем ввода данных в уведомление о начале деятельность в качестве ИП.
Для снятия с регистрационного учета в качестве ИП пользователь в соответствии со статьями 74 и 76 Налогового кодекса подает налоговое заявление о прекращении деятельности в качестве ИП и ликвидационную налоговую отчетность в орган госдоходов по месту осуществления предпринимательской деятельности.
При этом предусмотрена возможность указать в мобильном приложении согласие на прекращение предпринимательской деятельности ИП в упрощенном порядке без проведения камерального контроля.
- учет доходов по чекам мобильного приложения.
В мобильном приложении доход пользователя формируется автоматически по чекам мобильного приложения, чекам контрольно-кассовой машины, полученным от операторов фискальных данных, а также по суммам, перечисленным на банковские счета (при наличии согласия на раскрытие банковской тайны и интеграции с информационными системами банков второго уровня), или введенной сумме путем ручного ввода.
- автоматизированное исчисление сумм налога и социальных платежей.
Мобильное приложение обеспечивает автоматизированное исчисление сумм налога и социальных платежей, подлежащих уплате пользователем, исходя из дохода, указанного в части первой настоящего подпункта, путем применения соответствующих ставок, установленных пунктом 1 статьи 720 и статьей 726 Налогового кодекса.
Исчисленные суммы обязательств отображаются для просмотра, корректировки и осуществления уплаты.
- учет работников.
Учет работников производится путем ввода ИП данных по работникам ИП и физическим лицам, по которым индивидуальный предприниматель выплачивает доходы по договорам гражданско-правового характера.
- представление налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем.
Представление налоговой отчетности состоит из следующих компонентов:
- автоматическое предварительное представление упрощенной декларации;
- приостановление (возобновление) представления налоговой отчетности.
В документе говорится, что автоматическое предварительное представление упрощенной декларации обеспечивает предварительное формирование на основании данных, имеющихся в информационных системах органа госдоходов, проверку и дополнение пользователем данных, а также представление в органы госдоходов упрощенной декларации.
Приостановление (возобновление) представления налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем предусматривает возможность направлять налоговое заявление и представлять налоговую отчетность.
Чек специального мобильного приложения содержит следующие данные:
- Наименование налогоплательщика.
- Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика.
- Порядковый номер чека специального мобильного приложения.
- Наименование лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), для которого реализованы товары, выполнены работы, оказаны услуги, его и бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер.
Информация, указанная в настоящем пункте, заполняется по требованию индивидуального предпринимателя, юридического лица, для которых реализованы товары, выполнены работы, оказаны услуги, в целях подтверждения вычетов на определенные расходы.
- Дата и время совершения оплаты за реализуемые товары, выполненные работы, оказанные услуги.
- Наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
- Стоимость реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг (за единицу измерения).
- Объем реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в единицах их измерения).
- Общая стоимость реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
- Штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке специального мобильного приложения.
При этом под штриховым кодом понимается группа товаров, объединенных по функциональному назначению.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.