Как формируют тарифы на специальные социальные услуги: новые правила и методика
В правилах говорится, что процесс формирования тарифов основывается на принципах:
- доступности специальных социальных услуг – формирование тарифов, а также их совершенствование не приводит к ухудшению доступности населения к оказанию специальных социальных услуг;
- прозрачности – обязательное опубликование результатов формирования тарифов, за исключением служебной информации ограниченного распространения;
- результативности – формирование тарифов ориентированных на достижение стратегических целей, направлений и задач развития системы социальной защиты населения Республики Казахстан;
- реалистичности – соответствие размеров тарифов с утвержденными (уточненными, скорректированными) показателями бюджета;
- последовательности – соблюдение всеми лицами, принимающими участие в процессе формирования тарифов, принятых решений;
- обоснованности – формирование тарифов на основе нормативных правовых актов и других документов, определяющих необходимость разработки новых и (или) пересмотр действующих тарифов в соответствии с утвержденным планом, а также использование бюджетных средств в соответствии с законодательством РК.
Тарифы на предстоящий финансовый год формируются в автоматизированной информационной системе "Е-собес" и утверждаются местными исполнительными органами ежегодно до 25 декабря текущего года.
При расчете тарифов используются следующие общие показатели:
- cистема оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
- cтандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;
- минимальные штатные нормативы персонала в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги, в соответствии с Правилами деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги;
- минимальные нормы одежды, обуви, постельного и нижнего белья, предметов личной гигиены, твердого инвентаря и технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых лицам, не имеющим инвалидность, по назначению врача, а также сроки их носки и использования, в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг;
- нормативы потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета;
- нормы расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов РК и расходов на содержание автотранспорта;
- натуральные нормы питания для лиц, обслуживающихся в медико-социальных учреждениях, реабилитационных центрах, учебных заведениях для детей с инвалидностью, территориальных центров социального обслуживания, отделениях дневного пребывания, центрах социальной адаптации;
- нормы планирования расхода дезинфекционных средств при обеззараживании отдельных объектов согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации".
В свою очередь методика содержит формулу расчета тарифов.
Расходы на оплату труда специалистов в месяц с учетом времени, затрачиваемого каждым из специалистов на оказание услуги, и в рамках нормальной продолжительности рабочего времени (не более 40 часов в неделю), рассчитываются в соответствии с системой оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий по формуле с применением средних значений коэффициентов.
Питание в условиях стационара предоставляется ежедневно в течение года в размерах:
- для лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, и лиц с инвалидностью 1 и 2 групп – 0,8 МРП;
- для лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями – 0,9 МРП;
- для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от трех до десяти лет и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от трех до десяти лет – 0,7 МРП;
- для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от десяти до восемнадцати лет и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от десяти до восемнадцати лет – 0,9 МРП.
Питание в условиях полустационара предоставляется ежедневно в рабочие дни месяца в размерах:
- для лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями, лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом и лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, – 0,7 МРП;
- для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от трех до десяти лет и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от трех до десяти лет – 0,4 МРП;
- для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от десяти до восемнадцати лет – 0,5 МРП.
Питание в условиях временного пребывания предоставляется ежедневно, но продолжительностью не более 1 года, в размере 0,5 МРП.
Расчет тарифов для субъектов негосударственного сектора также включает расходы на аренду здания (помещения) и коммунальные услуги в объемах и пределах, определяемых стандартами оказания специальных социальных услуг и нормативами потребления коммунальных услуг, с учетом наиболее актуальных официальных среднестатистических цен в регионе.
Расходы по содержанию здания и оборудования, коммунальным услугам, дополнительным штатам, не включенным в тариф для субъектов, созданных по решению местных исполнительных органов, подлежат финансированию за счет средств местного бюджета.
Расходы на коммунальные услуги составляют:
в условиях стационара, временного пребывания:
- для областей Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Абай и города Астана – 3,6 МРП;
- для областей Алматинская, Жетісу, Кызылординская, Жамбылская, Туркестанская, городов Алматы и Шымкент – 3,1 МРП;
- для областей Мангистауская, Актюбинская, Атырауская, Ұлытау, Западно-Казахстанская – 3,4 МРП;
в условиях полустационара, отделений обслуживания на дому:
- для областей Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Абай и города Астана – 0,67 МРП;
- для областей Алматинская, Жетісу, Кызылординская, Жамбылская, Туркестанская, городов Алматы и Шымкент – 0,6 МРП;
- для областей Мангистауская, Актюбинская, Атырауская, Ұлытау, Западно-Казахстанская – 0,6 МРП.
Расходы на аренду здания (помещения) составляют:
- для городов республиканского значения – не менее 1,2 МРП за квадратный метр;
- для городов областного значения – 0,7 МРП за квадратный метр;
- для районных центров – 0,6 МРП за квадратный метр.
Приказ введен в действие с 14 марта 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
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