Как формируют тарифы на специальные социальные услуги: новые правила и методика

И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 6 марта 2025 года утвердил в новой редакции правила и методику формирования тарифов на специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что процесс формирования тарифов основывается на принципах:

доступности специальных социальных услуг – формирование тарифов, а также их совершенствование не приводит к ухудшению доступности населения к оказанию специальных социальных услуг;

– формирование тарифов, а также их совершенствование не приводит к ухудшению доступности населения к оказанию специальных социальных услуг; прозрачности – обязательное опубликование результатов формирования тарифов, за исключением служебной информации ограниченного распространения;

– обязательное опубликование результатов формирования тарифов, за исключением служебной информации ограниченного распространения; результативности – формирование тарифов ориентированных на достижение стратегических целей, направлений и задач развития системы социальной защиты населения Республики Казахстан;

– формирование тарифов ориентированных на достижение стратегических целей, направлений и задач развития системы социальной защиты населения Республики Казахстан; реалистичности – соответствие размеров тарифов с утвержденными (уточненными, скорректированными) показателями бюджета;

– соответствие размеров тарифов с утвержденными (уточненными, скорректированными) показателями бюджета; последовательности – соблюдение всеми лицами, принимающими участие в процессе формирования тарифов, принятых решений;

– соблюдение всеми лицами, принимающими участие в процессе формирования тарифов, принятых решений; обоснованности – формирование тарифов на основе нормативных правовых актов и других документов, определяющих необходимость разработки новых и (или) пересмотр действующих тарифов в соответствии с утвержденным планом, а также использование бюджетных средств в соответствии с законодательством РК.

Тарифы на предстоящий финансовый год формируются в автоматизированной информационной системе "Е-собес" и утверждаются местными исполнительными органами ежегодно до 25 декабря текущего года.

При расчете тарифов используются следующие общие показатели:

cистема оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

cтандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;

минимальные штатные нормативы персонала в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги, в соответствии с Правилами деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги;

минимальные нормы одежды, обуви, постельного и нижнего белья, предметов личной гигиены, твердого инвентаря и технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых лицам, не имеющим инвалидность, по назначению врача, а также сроки их носки и использования, в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг;

нормативы потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета;

нормы расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов РК и расходов на содержание автотранспорта;

натуральные нормы питания для лиц, обслуживающихся в медико-социальных учреждениях, реабилитационных центрах, учебных заведениях для детей с инвалидностью, территориальных центров социального обслуживания, отделениях дневного пребывания, центрах социальной адаптации;

нормы планирования расхода дезинфекционных средств при обеззараживании отдельных объектов согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации".

В свою очередь методика содержит формулу расчета тарифов.

Расходы на оплату труда специалистов в месяц с учетом времени, затрачиваемого каждым из специалистов на оказание услуги, и в рамках нормальной продолжительности рабочего времени (не более 40 часов в неделю), рассчитываются в соответствии с системой оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий по формуле с применением средних значений коэффициентов.

Питание в условиях стационара предоставляется ежедневно в течение года в размерах:

для лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, и лиц с инвалидностью 1 и 2 групп – 0,8 МРП;

для лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями – 0,9 МРП;

для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от трех до десяти лет и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от трех до десяти лет – 0,7 МРП;

для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от десяти до восемнадцати лет и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от десяти до восемнадцати лет – 0,9 МРП.

Питание в условиях полустационара предоставляется ежедневно в рабочие дни месяца в размерах:

для лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями, лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом и лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, – 0,7 МРП;

для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от трех до десяти лет и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от трех до десяти лет – 0,4 МРП;

для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от десяти до восемнадцати лет – 0,5 МРП.

Питание в условиях временного пребывания предоставляется ежедневно, но продолжительностью не более 1 года, в размере 0,5 МРП.

Расчет тарифов для субъектов негосударственного сектора также включает расходы на аренду здания (помещения) и коммунальные услуги в объемах и пределах, определяемых стандартами оказания специальных социальных услуг и нормативами потребления коммунальных услуг, с учетом наиболее актуальных официальных среднестатистических цен в регионе.

Расходы по содержанию здания и оборудования, коммунальным услугам, дополнительным штатам, не включенным в тариф для субъектов, созданных по решению местных исполнительных органов, подлежат финансированию за счет средств местного бюджета.

Расходы на коммунальные услуги составляют:

в условиях стационара, временного пребывания:

для областей Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Абай и города Астана – 3,6 МРП;

для областей Алматинская, Жетісу, Кызылординская, Жамбылская, Туркестанская, городов Алматы и Шымкент – 3,1 МРП;

для областей Мангистауская, Актюбинская, Атырауская, Ұлытау, Западно-Казахстанская – 3,4 МРП;

в условиях полустационара, отделений обслуживания на дому:

для областей Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Абай и города Астана – 0,67 МРП;

для областей Алматинская, Жетісу, Кызылординская, Жамбылская, Туркестанская, городов Алматы и Шымкент – 0,6 МРП;

для областей Мангистауская, Актюбинская, Атырауская, Ұлытау, Западно-Казахстанская – 0,6 МРП.

Расходы на аренду здания (помещения) составляют:

для городов республиканского значения – не менее 1,2 МРП за квадратный метр;

для городов областного значения – 0,7 МРП за квадратный метр;

для районных центров – 0,6 МРП за квадратный метр.

Приказ введен в действие с 14 марта 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

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